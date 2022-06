NOUVELLE VOIE D'ACCÈS À L'ENSEIGNEMENT : UN PROGRAMME DE MAÎTRISE QUALIFIANTE VOIT LE JOUR GRÂCE AU TRAVAIL INITIÉ PAR LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE MARGUERITE-BOURGEOYS

« Face à la pénurie de personnel enseignant, voilà une reconnaissance remarquable à l'égard de la compétence et de l'audace de nos équipes pédagogiques dont la contribution exceptionnelle a permis à nos partenaires, l'Université TÉLUQ et l'UQAT, de concevoir un programme novateur et intégré dans la pratique, accessible aux bacheliers disciplinaires en exercice dans nos écoles. Désormais reconnu par le Ministère, ce programme n'aurait pu voir le jour sans le dévouement, l'agilité et l'expertise de l'ensemble des intervenants impliqués à tous les niveaux de son développement. Une telle initiative témoigne de la force décuplée des milieux scolaire et universitaire, qui ont su conjuguer leurs efforts pour assurer la réussite des élèves », déclare Dominic Bertrand, directeur général du CSSMB.

Appel de candidatures

Ce programme de maîtrise qualifiante, accessible en mode hybride, à distance et en présentiel, est offert gracieusement par le CSSMB aux bacheliers disciplinaires en fonction dans nos écoles qui acceptent une affectation simultanée en enseignement. Chaque candidat est soutenu par une équipe chevronnée reconnue pour la qualité de son accompagnement. Deux ans après avoir accueilli, en projet-pilote, trois cohortes de participants, le CSSMB est ravi de lancer un appel de candidatures, en vue de recruter des candidats qui pourront répondre aux conditions d'admission de ce nouveau programme qui débutera à l'automne 2022.

« Les cours et l'accompagnement m'ont permis de réaliser un changement positif dans ma pratique, ils m'ont fourni les connaissances et les compétences essentielles, le désir de transmettre, la faculté d'adaptation, la gestion des responsabilités et la capacité à collaborer avec mes collègues », mentionne Chiraz Khaldouna, enseignante à l'école Sainte-Geneviève sud et participante au projet pilote.

À PROPOS DU CSSMB

Le CSSMB est le deuxième plus grand centre de services scolaire au Québec avec 11 600 employés dédiés à la réussite de 70 500 élèves issus de près de 155 pays et répartis dans 102 établissements sur l'île de Montréal. Référence en éducation, le CSSMB est un chef de file en diplomation et en qualification, avec un taux de diplomation et de qualification de 88,2 %, soit 9,6 points au-dessus de la moyenne du réseau scolaire public québécois.

SOURCE Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Renseignements: Jean Milette, Bureau des communications, 514 855-4500, p. 4653, [email protected]