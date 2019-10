Nouvelle vision maritime du Québec - La ministre Chantal Rouleau consulte les citoyens et les partenaires de l'industrie maritime

QUÉBEC, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, annonce le lancement d'un appel de mémoire, ouvert à l'ensemble des citoyens et des intervenants, afin de recueillir des propositions permettant de définir les orientations de la nouvelle vision maritime du Québec à l'horizon 2035.

Cette initiative s'ajoute aux consultations sectorielles qui seront réalisées au cours des prochaines semaines ainsi qu'à la tournée régionale effectuée par la ministre Rouleau.

Citation

« Le fleuve Saint-Laurent a forgé notre histoire. Il est le pivot sur lequel le Québec s'est construit et il représente un puissant vecteur de développement économique, social et environnemental. Votre gouvernement souhaite élaborer une nouvelle vision maritime qui deviendra une source de fierté et de richesse pour l'ensemble des Québécoises et Québécois. C'est pourquoi nous invitons les citoyennes et citoyens à participer à la consultation annoncée aujourd'hui. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Fait saillant

Le public et les organisations qui souhaitent transmettre un mémoire à propos d'un ou de plusieurs sujets concernant le monde maritime québécois ont jusqu'au 8 novembre prochain pour le faire par l'entremise de la page Web de la nouvelle vision maritime.

