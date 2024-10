Nouvelle vision centrée sur l'efficacité - La Ville souhaite en faire plus pour les Lavallois et les Lavalloises

LAVAL, QC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - La Ville de Laval s'est positionnée aujourd'hui comme leader en matière d'efficience municipale en dévoilant sa vision centrée sur l'efficacité et la transparence.

Concrètement, ce virage se traduit par des objectifs clairs à atteindre pour les services municipaux et une meilleure reddition. Ainsi, chaque dollar investi par la Ville sera maximisé pour offrir une expérience citoyenne toujours améliorée.

« Comme bien d'autres municipalités, Laval est confrontée à une dynamique de besoins croissants et de ressources limitées. C'est pourquoi depuis deux ans déjà, nous travaillons à réformer la culture de l'organisation. Je suis de ceux qui croient qu'une fonction publique municipale efficace est gage d'une plus grande qualité des services aux citoyens, d'un rehaussement des conditions de travail et d'une capacité réelle de livrer les projets attendus pour les citoyens, en temps raisonnable et à juste coût. Mais plus qu'une croyance, je suis d'avis qu'il s'agit d'une responsabilité, voire une nécessité, celle de s'assurer que chaque dollar payé par les contribuables va le plus loin possible. Et pourquoi pas, poursuivre l'ambition d'être la meilleure ville au Québec en la matière.

-- Stéphane Boyer, maire de Laval

Reddition de comptes et transparence

Dès le début du mois de novembre, la Ville offrira un suivi plus détaillé des demandes citoyennes, dans le cadre de sa prise en charge des requêtes. En effet, elle communiquera à la population les délais correspondant aux nombres de jours entre l'envoi de la demande au service concerné et la date de résolution. En rendant publiques les cibles pour l'ensemble de ses requêtes, Laval se positionne comme une pionnière en la matière au Québec.

« Dans un souci de transparence et d'engagement, ces délais ont été définis afin de garantir une réponse adéquate, réaliste et satisfaisante pour chaque demande envoyée à la Ville.Avec des standards clairs, mesurables et partagés, la Ville offrira une meilleure visibilité sur la durée de traitement des requêtes. »

-- Benoît Collette, Directeur général de la Ville de Laval

Les délais seront communiqués en amont, autant pour les demandes faites par téléphone (311), au comptoir multiservice ou par Mon dossier. Afin de suivre les résultats et de maintenir les échéances visées, des indicateurs de performance sont mis en place.

Les nouvelles technologies au service des citoyens

Dans le cadre de ce virage, la Ville mise entre autres sur les nouvelles technologies afin de répondre plus efficacement aux besoins de la population. En effet, l'intelligence artificielle (IA) est partie intégrante de plusieurs projets en cours. En voici quelques exemples :

Déjà déployé sur l'ensemble du territoire lavallois depuis cet automne, le projet de détection de nids-de-poule utilisant l'IA offre une solution innovante pour l'entretien des chaussées en identifiant les imperfections routières avant qu'elles ne s'aggravent. Grâce à cette technologie, la Ville peut maintenant intervenir de manière préventive, améliorant la sécurité et l'expérience de conduite et réduisant les réclamations des citoyens et des citoyennes.

Chaque année, la Ville de Laval traite plus de 120 000 factures provenant de plus de 10 000 fournisseurs. Pour rendre le processus de traitement des factures plus fluide, rapide et conforme, la Ville a opté pour un outil d'automatisation utilisant l'IA. Il vise à améliorer le temps et les coûts liés au traitement des factures, à payer plus rapidement les fournisseurs et à simplifier au maximum le processus pour le personnel. Afin de faciliter l'automatisation du processus, l'IA permet notamment de détecter et de relever les informations nécessaires pour le traitement des factures et d'aiguiller automatiquement ces dernières vers les bons services pour valider leur conformité. Un des objectifs de la Ville est d'augmenter de 57 % à 80 % le nombre de factures payées en moins de 30 jours. Ce projet transversal de modernisation des paiements se déploie dans les services depuis mars 2024.

Un assistant virtuel assurant la conformité et la qualité du service est également en cours d'implantation au centre d'appels 311. Basé sur l'IA, mais aussi sur l'informatique infonuagique, cet assistant bonifiera l'efficacité opérationnelle en transcrivant les appels reçus sous forme de texte. De nombreux résumés, tableaux de bord et indicateurs de qualité en temps réel pourront ensuite être générés, ce qui facilitera le travail du personnel, assurera sa conformité et continuera d'améliorer l'expérience citoyenne.

Finalement, dans le cadre d'un projet pilote en cours, la Ville opte pour la tonte autonome comme solution écoresponsable, pratique, silencieuse et sécuritaire pour la gestion de deux de ses espaces verts. La tondeuse électrique robotisée offre une alternative sans émission de GES, avec une intervention humaine minimale et une réduction des coûts de 30% associés à la consommation d'énergie, à l'entretien, aux réparations et aux contrats de tonte actuellement attribués à des prestataires externes.

