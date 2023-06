MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - Worximity, une entreprise technologique qui accélère la productivité et la rentabilité manufacturière, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle solution. Worximity Insights est conçue pour rendre l'extraction de valeur à partir des données de production plus facile que jamais auparavant.

Logiciel d'analyse des données de fabrication de Worximity (Groupe CNW/Worximity Technology Inc.)

Yannick Desmarais, Fondateur et chef de l'exploitation de Worximity, explique que, alors que l'industrie manufacturière continue de faire face à la pénurie de main-d'œuvre et à l'augmentation des coûts, il est essentiel de tirer profit des technologies innovantes pour optimiser les ressources existantes.

« Le fait est que le monitoring de la production en temps réel et le suivi du taux de rendement globale (TRG) ne suffisent plus », déclare Yannick Desmarais. « Les entreprises manufacturières qui peuvent palier à l'instabilité des coûts de production avec des gains d'efficacité à l'internes sont celles qui vont maintenir une longueur d'avance sur la concurrence, et nous sommes en mesure de les aider à les découvrir et à capitaliser rapidement.

Aperçu de Worximity Insights

Insights complète notre solution pour les entreprises manufacturières en fermant la boucle entre la collecte et la mesure des données de production, puis utilise ces informations pour stimuler l'amélioration continue. Elle exploite la puissance de données pour transformer les indicateurs de performances clés de l'usine en opportunités d'amélioration priorisées en fonction de l'impact le plus important sur la productivité. Cela signifie fournir aux manufacturiers une solution plus complète qui ne se limite pas à la collecte de données, mais qui en plus les relie à des insights.

« Alors que d'autres continuent de fournir les actionables insights sous forme de diagrammes de Pareto, de graphiques et de rapports, nous transformons les données en actions en donnant aux utilisateurs des priorités claires et en leur démontrant les gains mesurables correspondants. »

Selon la directrice de la planification de la Confiserie Mondoux, Lilia Abderrahman, Worximity a aidé l'entreprise à réaliser en trois mois ce qui prend généralement trois ans. « Les résultats parlent d'eux-mêmes. Grâce à Worximity, nous avons pu augmenter la production de 25 % avec le même nombre d'employés et d'équipements. »

Insights est utilisé en tandem avec l'écosystème de collecte de données de Worximity, et la plateforme de monitoring de la production en temps réel. Ensemble, ils offrent une solution complète, dotant tous les niveaux de l'organisation les outils nécessaires pour maximiser leur rendement. Grâce à Worximity, les entreprises manufacturières peuvent se concentrer sur ce qui est important : gérer leur usine de manière productive et rentable.

À propos de Worximity

Depuis sa fondation en 2011, Worximity Technologies Inc. a desservi plus de 200 clients et a contribué à l'amélioration de la performance de plus de 3000 projets en Amérique du Nord grâce à ses technologies innovantes qui permettent la collecte automatique de données, le monitoring des opérations en temps réel, les vues analytiques, et les insights prédictifs. L'entreprise joue aussi un rôle de leader dans la promotion de l'internet des objets industriel et de l'industrie 4.0.

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.worximity.com ou regardez notre vidéo de lancement.

Renseignements: Peggy Fonrose, Directrice de Marketing, Worximity, [email protected]