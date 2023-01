Nouvelle série de podcasts sur l'océan - Face-a-face avec la recherche maritime

MONTRÉAL , le 25 janvier 2023 /CNW Telbec/ - Le Réseau Québec maritime (RQM) a le plaisir d'annoncer le lancement d'une série spéciale au sein du podcast Balad'EAU, qui ouvre une fenêtre sur le monde de la recherche maritime au Québec et propose une incursion intimiste avec celles et ceux qui y travaillent.

Écouter Balad'EAU c'est un peu comme partir à bord d'un grand navire, à la découverte des océans et des gens de la mer. Tweet this Le Balad'EAU de Lyne Morissette est un podcast qui plonge ses auditeurs et auditrices au cœur de l’univers maritime et de passionné·es de la mer. (Groupe CNW/Réseau Québec maritime)

Animé par la biologiste marine et vulgarisatrice de renom, Lyne Morissette, Balad'EAU est un podcast pour les amoureux·ses de la mer. Il est conçu et produit par M - Expertise Marine, et réalisé grâce au programme de valorisation de la recherche du RQM et au savoir-faire en création média et scientifique de l'Organisation Bleue.

Dans cette série de dix épisodes, Balad'EAU part à la rencontre de la communauté du RQM, c'est-à-dire les chercheuses et chercheurs, expertes et experts de ce réseau, qui s'ouvrent sur leurs recherches et ce qui les passionne.

Du Saint-Laurent jusqu'à l'Arctique, chaque épisode met en lumière des intervenant·es de renommée dans leur domaine, dont notamment : Philippe Archambault (ULaval), Mathieu St-Pierre (Sodes), Robert Michaud (GREMM), Anne-Marie Asselin (Organisation Bleue), et Julie Carrière (INREST).

Consultez ici la liste complète des intervenants et des épisodes, qui sortiront au rythme de deux épisodes par semaine sur la plateforme Balad'EAU.

Citations

« Écouter Balad'EAU c'est un peu comme partir à bord d'un grand navire, à la découverte des océans et des gens de la mer, via des histoires fascinantes et inspirantes. »

Lyne Morissette, Animatrice de Balad'EAU

« Le RQM est fier d'avoir contribué à la création de Balad'EAU, qui deviendra une excellente voie (et une voix!) de partage de connaissances pour informer le plus grand nombre sur les enjeux maritimes, la beauté des océans, et la passion des personnes qui y dédient leur vie. »

Dany Dumont, Directeur du RQM

À propos de Balad 'EAU

Cette plateforme de contenus audios, présentée en plusieurs thématiques, séries et épisodes, vous plonge au cœur de l'univers maritime et de passionné·es de la mer, de tous les horizons, d'un océan à l'autre et par-delà les frontières. La série RQM met en valeur l'interdisciplinarité dans les domaines des sciences de la mer, et tisse des liens entre la recherche et le grand public, une approche essentielle pour transférer les précieuses connaissances entre ces sphères. Ces contenus inspirent la jeunesse aussi devenir des expert·es de la mer, et ainsi assurer une relève dans les domaines maritimes et assurer la pérennité du monde.

À propos du Réseau Québec maritime

Le RQM est un réseau intersectoriel de recherche qui vise le développement durable de la culture, des activités et l'économie maritime. Financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation et les Fonds de recherche du Québec, il anime une vaste programmation de recherche portée par plus de 200 membres institutionnels des milieux académique (universités et centres collégiaux de transfert), gouvernemental, non-gouvernemental, industriel et communautaire.

Instagram : https://www.instagram.com/baladeau

Facebook : https://www.facebook.com/baladeau

Site web : https://www.baladeau.media

