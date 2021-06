Face au quotidien a été élaboré après une recherche approfondie auprès de plus de 13 500 patients à travers le monde 1 . Les patients cherchent évidemment à obtenir un diagnostic et un traitement auprès des médecins et autres professionnels de la santé. Cependant, ils ont aussi souligné l'absence d'une ressource centrale facilement accessible pour les personnes vivant avec une maladie chronique. 2 Face au quotidien vient combler un besoin en misant sur la connaissance et l'expérience des patients.

Face au quotidien est préparé par les patients pour les patients, car Teva Canada reconnaît que les personnes qui font face aux mêmes défis depuis des années sont celles qui peuvent comprendre vraiment les implications de vivre avec une maladie chronique. Leurs conseils sont particulièrement précieux et inspirants pour les patients et leurs proches aidants, puisqu'ils sont fondés sur leur expérience de vie personnelle. Les besoins à long terme des patients atteints d'une maladie chronique vont bien au-delà de se limiter à comprendre le diagnostic et la biologie sous-jacente de leur état. Ils veulent non seulement connaître l'impact de leur maladie sur leur vie aujourd'hui et demain, mais aussi savoir, à partir de l'expérience vécue, quelles mesures pratiques ils peuvent prendre pour faire face à leur état au quotidien.

« On peut trouver une foule d'informations sur Internet concernant les maladies et les traitements, a déclaré Christine Poulin, directrice générale de Teva Canada. Il est cependant plus difficile de trouver des informations fiables sur la façon de vivre avec une maladie chronique. Les patients recherchent un soutien à la fois pratique et émotionnel pour faire face à l'inconnu que représente un problème de santé permanent. Face au quotidien vient combler ce besoin en mettant à la disposition des personnes aux prises avec une maladie chronique un outil accessible pour partager des expériences, une communauté et un soutien, mais surtout, un moyen qui a été validé par des experts médicaux. »

Le site Web Face au quotidien de Teva Canada aborde neuf sujets de santé avec plus de 35 patients et proches aidants qui partagent avec franchise leurs points de vue. Les sujets santé sont les suivants : l'anxiété, l'asthme, le cancer, la maladie cardiovasculaire, les proches aidants, laMPOC, la dépression, la migraine et la sclérose en plaques. De nouveaux témoignages sont ajoutés au site Face au quotidien régulièrement pour favoriser un suivi des relations. De plus, les collaborateurs partagent leur propre plateforme médiatique pour élargir leur interaction.

Quelques exemples du contenu de Face au quotidien :

« Face au quotidien donne des conseils et partage le vécu sur des défis communs », souligne Sarah Alexander, rédactrice pigiste, autrice d'un blogue sur le handicap et l'art de vivre, et collaboratrice de Face au quotidien. « Ce pourrait être le défi qu'il leur faut relever pour commencer un nouvel emploi ou les efforts qu'ils doivent fournir pour s'extirper du lit chaque matin; le soutien partagé par l'entremise de la plateforme Face au quotidien redonnera un sentiment de communauté à ceux et celles qui se sentent oubliés ou même perdus durant cette période ».

À des fins non promotionnelles, le contenu de Face au quotidien évite la mention de traitements ou de classes thérapeutiques. Vérifiés par des experts médicaux avant leur publication, les témoignages offrent les perspectives uniques de patients et d'aidants du monde entier. Face au quotidien réunit des collaborateurs de sept pays, et avec son lancement au Canada, son contenu est maintenant offert dans 14 marchés (en 12 langues différentes). Même si certains détails ne sont pas pertinents au système de santé canadien, le vécu des collaborateurs, leurs sentiments et leurs perspectives sont pertinents et universels peu importe où ils vivent.

Pour de plus amples renseignements, visitez TevaCanada.com/FaceAuQuotidien.

Visionnez la vidéo inspirante Notes of Hope, qui nous rappelle le pouvoir de l'expérience commune : TevaCanada.com.

À propos de Teva Canada

Teva Canada, dont le siège social est situé à Toronto, offre des solutions en soins de santé à prix abordable aux Canadiens depuis plus de 50 ans et continue de gagner leur confiance une ordonnance à la fois, ses produits servant aujourd'hui à remplir plus de 192 0003 ordonnances par jour, ce qui représente le fait qu'une ordonnance sur cinq est exécutée avec un produit de Teva au Canada4. Autrefois connue sous le nom de Novopharm Limitée, Teva Canada se spécialise dans la mise au point, la fabrication et la commercialisation de médicaments génériques sur ordonnance de qualité supérieure. Sa division de médicaments d'origine possède une gamme de spécialités pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques dans plusieurs classes thérapeutiques comme le système nerveux central (SNC), la fonction respiratoire, l'oncologie et la rhumatologie. L'engagement pris par Teva d'aider les Canadiens à mieux profiter de la vie s'étend à notre programme de soutien aux aidants - qui met à leur disposition des outils et des ressources pour faciliter leur cheminement dans l'univers des soins. Teva Canada emploie plus de 900 professionnels, a enregistré un chiffre d'affaires de près de 1,1 milliard5 de dollars en 2020 et commercialise plus de 3606 produits, qui sont offerts sous forme de 840 UGS6 au Canada. Nous nous enorgueillissons d'être une filiale de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Pour plus de renseignements, visitez le www.tevacanada.com/fr/canada.

À propos de Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE et TASE : TEVA) met au point et fabrique des médicaments qui améliorent la vie des gens depuis plus d'un siècle. Avec un portefeuille qui compte plus de 3 500 produits dans presque toutes les classes thérapeutiques, nous sommes un chef de file mondial des médicaments génériques et des médicaments d'origine. À peu près 200 millions de personnes prennent un médicament de Teva dans le monde entier chaque jour et sont servies par une des chaînes d'approvisionnement les plus importantes et les plus complexes dans l'industrie pharmaceutique. Avec une présence établie dans le secteur des médicaments génériques, nous disposons de ressources de recherche et d'exploitation innovantes considérables à l'appui de notre portefeuille croissant de spécialités pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques. Pour plus de renseignements, visitez le www.tevapharm.com.

________________________ 1 Source : Edelman Intelligence 2018. Teva Brand Research 2 Source : Edelman Intelligence 2018. Teva Brand Research 3 Source : IQVIA CDH & Compuscript, Total mobile annuel de décembre 2020 4 Source : IQVIA Compuscript Trx Total mobile annuel de décembre 5 Source : IQVIA CDH & Compuscript, Total mobile annuel de décembre 2020 6 Source : Liste de prix de Teva en date du 2 mars 2021

SOURCE Teva Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Relations industrielles, États-Unis, Kevin C. Mannix (215) 591-8912 ; Israël Ran Meir, 972 (3) 926-7516 ; Personnes-ressources, Relations publiques, États-Unis, Doris Yiu, (973) 265-3752 ; Israël, Yonatan Beker, 972 (54) 888 5898