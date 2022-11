Nouvelle règle de la SAAQ : la ministre Guilbault doit intervenir

MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ déplore le changement de réglementation de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) qui entrainera la suspension automatique du permis de conduire de personnes ayant des troubles neurocognitifs dès que le diagnostic sera posé par un médecin.

« Cette mesure uniforme ne fait aucun sens. La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, doit prendre ses responsabilités et intervenir afin que la SAAQ corrige le tir sur cette règle », affirme le directeur général du Réseau FADOQ, Danis Prud'homme.

Les troubles neurocognitifs sont multiples, de différents niveaux et ils n'évoluent pas de la même manière d'une personne à l'autre. Les personnes qui reçoivent ce type de diagnostic ne sont pas envoyées expressément en institution. De plus, leur autonomie et leurs capacités ne changent pas de façon draconienne du jour au lendemain.

Les médecins ont évidemment une responsabilité à ce sujet. Ils peuvent proposer une évaluation médicale plus fréquente pour les personnes ayant reçu un diagnostic de trouble neurocognitif.

Si l'état de santé d'un conducteur fait en sorte qu'il est dangereux pour lui-même et pour autrui sur la route, il importe que le médecin communique avec la SAAQ pour faire suspendre le permis de conduire ou l'assortir de conditions.

Avec cette nouvelle règle, le fardeau reposera sur les conducteurs visés, dont le quotidien sera chamboulé. Ils devront trouver des solutions de rechange en matière de transport, souvent inexistantes, particulièrement en région, en plus d'entreprendre une contestation dans les dédales administratifs de la SAAQ.

« Soit la SAAQ ne s'inquiète aucunement de l'impact de cette nouvelle règle sur la vie de ces conducteurs, soit elle manque de sensibilité. Visiblement, la société d'État souhaite seulement se simplifier la vie, au détriment de nombreux conducteurs », déclare M. Prud'homme.

Des suivis stricts déjà en place

Cette nouvelle règle touche l'ensemble de la population. Malheureusement, on associe directement les personnes aînées à cette situation.

Selon un rapport publié en 2021, les conducteurs âgés de 65 ans ou plus représentaient 21 % de tous les titulaires de permis de conduire du Québec. De tous les accidents mortels, seulement 16 % impliquaient un conducteur de 65 ans ou plus. Du côté des accidents avec blessés graves, seulement 12 % d'entre eux impliquaient un conducteur de plus de 65 ans.

Les conducteurs âgés sont déjà soumis à des suivis stricts afin de préserver leur permis, dont le formulaire d'autoévaluation médicale à partir de 75 ans. De plus, tous les conducteurs âgés de 80 ans ou plus doivent se soumettre à un examen médical effectué par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée et à un examen visuel effectué par un optométriste, et ce, à tous les deux ans par la suite.

Avec près de 525 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

