Nouvelle recherche : Les Canadiens sont anxieux quant au futur du pays et souhaitent voir des organisations qui démontrent à la fois compétence et éthique

Le Baromètre de confiance Edelman 2020 révèle que la confiance des Canadiens envers les médias, gouvernements, entreprises et ONG est à la baisse, malgré le fait que le marché boursier soit à la hausse et que le taux de chômage soit bas.

TORONTO, le 19 févr. 2020 /CNW/ - Le Baromètre de confiance Edelman 2020 révèle que la confiance envers les gouvernements, les entreprises, les médias et les ONG est à la baisse comparativement aux années précédentes. Alors que plus des trois quarts des travailleurs canadiens craignent de perdre leur emploi en raison de divers facteurs, notamment les changements technologiques, une récession soudaine et la mutation des emplois à l'étranger, les habitants du pays n'ont pas confiance en leurs dirigeants pour aborder les défis.

Les Canadiens n'ont relevé aucune organisation qui démontre à la fois compétence et éthique -- la combinaison de caractéristiques qui est jugée nécessaire pour être en mesure de gagner la confiance du public. D'autre part, 62 % des Canadiens croient que le rythme des changements technologiques est trop rapide. Malgré que le taux de placement soit élevé, les Canadiens sont fortement préoccupés par le futur de l'économie. Seul un Canadien sur trois croit que lui et sa famille seront en meilleure situation financière dans cinq ans.

« Les caractéristiques d'une organisation de confiance ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'elles l'étaient par le passé, indique Lisa Kimmel, présidente et directrice générale de Edelman Canada et Amérique latine. Les Canadiens veulent des dirigeants qui voient au-delà des actionnaires et qui pensent aux besoins des parties prenantes, comme les employés. Au final, la construction de la confiance repose sur l'intégrité, la fiabilité et la raison d'être. Les organisations doivent démontrer une capacité à exercer leurs fonctions de façon compétente, mais également éthique, en prenant des mesures pour aborder les bons enjeux, de la bonne façon. »

L'écart de confiance entre les répondants du public informé et de la population de masse est passé de 20 points en 2019 à 16 points en 2020, ce qui démontre une polarisation continue dans le système. Le fait que l'écart se referme s'explique par une baisse de confiance notoire du côté du public informé, un groupe de répondants âgés de 25 à 64 ans, détenant un diplôme d'études universitaires, se trouvant dans le premier quartile quant au revenu du foyer (dans leur groupe d'âge) et qui consultent les nouvelles sur une base régulière. Cette baisse est remarquable lorsqu'on voit en arrière-plan une incertitude continue au Canada quant à l'économie et aux échanges commerciaux avec les États-Unis et la Chine.

Les dirigeants actuels du pays, tant au gouvernement que dans le secteur privé, pourraient ne pas constituer la solution. En effet, près de deux Canadiens sur trois ne croient pas que ces dirigeants pourront aborder efficacement les défis du pays. On remarque également de l'incertitude quant aux sources d'information de qualité, la moitié des Canadiens croient que les médias qu'ils consultent sont remplis d'informations qui ne sont pas dignes de confiance et autant que 71 % craignent que les fausses nouvelles soient utilisées de façon mal intentionnée.

De façon générale, les Canadiens veulent un meilleur leadership. En deux ans, le pourcentage de Canadiens indiquant que les PDG d'entreprises devraient prendre les devants en ce qui a trait au changement a augmenté pour passer de 68 % en 2018 à 80 % en 2020.

Il est également à noter que les données québécoises du Baromètre de confiance 2020 seront dévoilées le 19 mars à Montréal.

