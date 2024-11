Nouvelle publication de la Ligue des droits et libertés - Un recadrage s'impose à propos des droits humains et des enjeux constitutionnels

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - La Ligue des droits et libertés (LDL) publie aujourd'hui un outil d'éducation aux droits Droits humains et enjeux constitutionnels : un recadrage s'impose qui recadre les notions de droits collectifs, de laïcité de l'État, de souveraineté parlementaire et de dérogations aux chartes des droits. Ce recadrage appose une lunette de droits humains sur ces notions et sur les rhétoriques qui occupent l'espace public, politique et médiatique particulièrement dans le cadre des débats sur la laïcité de l'État, la protection de la langue française, et les enjeux constitutionnels.

Cette nouvelle publication de la LDL déconstruit les discours qui mettent en opposition les droits individuels et les droits collectifs, une interprétation erronée du cadre de référence des droits humains. Elle définit clairement la laïcité de l'État, qui n'est ni un droit collectif ni une valeur, mais bien un mode d'organisation collective. Elle souligne que le partage des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire n'est pas une mise en péril de la souveraineté parlementaire, mais bien un système politique garantissant l'État de droit et offrant des remparts contre les potentielles dérives de tout gouvernement. Finalement, la publication met en relief la gravité des dérogations aux Chartes protégeant les droits et expose les conditions d'exceptionnalité prévues par le droit international en la matière.

La LDL invite toute personne à en prendre connaissance et à demeurer attentive et critique face à la façon dont ces rhétoriques contribuent à la détérioration du climat social et politique au Québec. La LDL considère qu'il est de la responsabilité de la société civile, des médias et du monde politique à lutter contre la banalisation, la fragilisation et la remise en cause des droits et libertés acquis de longues luttes et qui forment aujourd'hui le socle de notre système démocratique.

Citation

« Un recadrage est nécessaire pour expliquer clairement ce que sont les droits collectifs, la laïcité de l'État, la souveraineté parlementaire et les dérogations aux droits. Parce que les droits humains sont tous interdépendants, il ne peut y avoir d'opposition entre les droits individuels et les droits collectifs. Il faut surtout arrêter de confondre les valeurs et les droits, et comprendre que la séparation des pouvoirs et le respect des droits humains constituent le socle de notre système démocratique » déclare Laurence Guénette, porte-parole de la Ligue des droits et libertés.

À propos de la Ligue des droits et libertés

Depuis 1963, la Ligue des droits et libertés (LDL) a influencé plusieurs politiques gouvernementales et projets de loi en plus de contribuer à la création d'institutions vouées à la défense et la promotion des droits humains. Elle intervient régulièrement dans l'espace public pour porter des revendications et dénoncer des violations de droits auprès des instances gouvernementales sur la scène locale, nationale ou internationale. Son travail d'analyse, de sensibilisation et de promotion est primordial pour que les droits humains deviennent la voie à suivre vers une société juste et inclusive, pour tous et toutes. Comme organisme sans but lucratif, indépendant et non partisan, la LDL vise à défendre et à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus dans la Charte internationale des droits de l'homme.

SOURCE Ligue des droits et libertés

Pour informations et entrevues : Elisabeth Dupuis, Responsable des communications de la Ligue des droits et libertés, Cellulaire : 514-715-7727