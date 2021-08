TORONTO, le 19 août 2021 /CNW/ - En cette époque où le monde se complexifie, le maintien de normes éthiques devient à la fois plus difficile et de plus en plus important. Pour guider les professionnels de la finance, Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada), l'Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) et l'International Federation of Accountants (IFAC) viennent de publier un texte intitulé Complexité et profession comptable : conseils pratiques pour la prise de décision éthique. Il s'agit du premier d'une série de quatre documents de réflexion élaborés par les trois organisations.

« Nous repensons actuellement l'avenir de la profession comptable, déclare Charles-Antoine St-Jean, président et chef de la direction de CPA Canada. Les bouleversements numériques et l'évolution des attentes sociétales redéfinissent le rôle des professionnels comptables partout dans le monde. Notre réponse collective face aux occasions et aux défis, ainsi qu'à leurs implications éthiques, influera sur notre capacité à demeurer des leaders de confiance, à l'avant-garde du changement. Ce document et les prochains de la série alimenteront d'importantes conversations au moment où nous nous adaptons et contribuons à façonner l'avenir. »

Ce premier document, conçu par CPA Canada, approfondit les résultats d'une étude exploratoire et d'une table ronde réalisées en collaboration avec l'ICAS et l'IFAC sous le thème « Le leadership axé sur l'éthique, à l'ère de la complexité et du changement numérique ». Plus précisément, on y traite des principaux sujets abordés dans l'étude et on y fait état des discussions et des recommandations formulées par les participants, afin de fournir des conseils pratiques aux comptables professionnels, aux organisations comptables, aux formateurs et aux employeurs.

« À l'heure où la profession comptable s'adapte aux changements spectaculaires provoqués par les progrès rapides de la technologie et un monde de plus en plus complexe, je ne perds jamais de vue les principes éthiques fondamentaux, qui sont ancrés dans notre profession et nous différencient, précise Kevin Dancey, chef de la direction de l'IFAC. C'est cette base éthique, ainsi que nos aptitudes et compétences, qui permettent aux millions de comptables professionnels dans le monde d'évoluer dans l'ère numérique et d'aider les organisations à cerner les multiples défis et occasions, tout en illustrant la responsabilité de la profession à l'égard de l'intérêt public. »

Le document Complexité et profession comptable : conseils pratiques pour la prise de décision éthique prend en compte les efforts continus du Groupe de travail sur la technologie du Conseil des normes internationales de déontologie comptable (IESBA) ainsi que les points de vue de diverses parties prenantes recueillis dans le cadre de l'initiative Technologie de l'IESBA.

« La profession comptable doit continuellement évoluer pour répondre aux besoins changeants des parties prenantes tout en assumant sa responsabilité à l'égard de l'intérêt public », fait observer Bruce Cartwright, CA, chef de la direction de l'ICAS. « À n'en pas douter, nous n'avons pas fini de voir des percées technologiques, assez régulièrement. Pour nous comptables, il est impératif de nous pencher sur les implications éthiques associées aux technologies et tout à fait pertinent que nous contribuions à façonner l'avenir. »

Vous trouverez la version française de ce document sur le site de CPA Canada. Les résultats de l'étude exploratoire, un résumé de la table ronde de février 2021 ainsi que des ressources additionnelles et un enregistrement disponible sur demande (en anglais) se trouvent sur le site IFAC Knowledge Gateway.

Les autres documents de la série, qui paraîtront au cours des prochains mois, traitent de sujets distincts mais connexes :

La technologie, une arme à double tranchant

Préjugés, mésinformation et désinformation : les reconnaître pour mieux les combattre

Mode de pensée et compétences habilitantes

À propos de CPA Canada

Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) travaille en collaboration avec les ordres de CPA des provinces, des territoires et des Bermudes, et représente la profession comptable canadienne sur les scènes nationale et internationale. La profession canadienne peut ainsi faire la promotion de pratiques exemplaires, favorables aux entreprises et à la société en général, et préparer ses membres aux défis posés par un contexte en évolution constante, marqué par des changements sans précédent. Forte de plus de 220 000 membres, CPA Canada est l'une des plus grandes organisations comptables nationales au monde. cpacanada.ca

À propos de l'ICAS

L'Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), qui regroupe les comptables professionnels d'Écosse, assure aussi le rayonnement de la profession sur la scène internationale. Éduquer, réfléchir et diriger, tels sont les axes d'intervention d'une organisation vouée à l'excellence, qui veille aux intérêts du public. Les 23 000 membres de l'ICAS détiennent le titre de « Chartered Accountant ». Reconnu à l'échelle mondiale, le titre fédère une communauté de professionnels présents dans bien des secteurs et pays, où ils se distinguent comme chefs de file. L'ICAS cultive les liens entre ses membres, qui, à toutes les étapes de leur carrière, étoffent leur savoir grâce à la mise en commun des acquis, afin de transformer leurs ambitions en réussites. icas.com

À propos de l'IFAC

L'International Federation of Accountants (Fédération internationale des comptables) est l'organisation mondiale de la profession comptable; elle est vouée à servir l'intérêt public en renforçant la profession et en contribuant au développement d'économies solides à l'échelle internationale. Elle compte 180 organismes membres et associés qui sont présents dans plus de 130 pays et territoires, et qui représentent plus de 3 millions de comptables travaillant en cabinet, dans l'enseignement, dans la fonction publique, ainsi que dans les secteurs industriel et commercial.

Depuis plus de 40 ans, l'IFAC prête son concours à l'élaboration, à l'adoption et à la mise en œuvre de normes internationales qui contribuent à l'apport de la profession comptable qu'elle représente dans le monde. En s'appuyant sur une vision à long terme, elle travaille à l'essor d'une profession comptable favorisant la transparence, la reddition de comptes et la durabilité des organisations, des marchés et des économies. ifac.org

SOURCE CPA Canada

Renseignements: Perry Jensen, Gestionnaire, Relations avec les médias, Comptables professionnels agréés du Canada, Tél. : 416-204-3941, Tél. mobile : 647-922-7339, Courriel : [email protected]

Liens connexes

cpacanada.ca/fr