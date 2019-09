Nouvelle programmation pour la chaîne citoyenne! - MAtv® au service de la communauté montréalaise

MONTRÉAL, le 10 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Avec plus d'une douzaine de nouveaux concepts originaux reflétant le mode de vie des Montréalais, MAtv proposera, à compter du lundi 16 septembre, une offre télévisuelle diversifiée, rassembleuse et hyperlocale qui incarnera plus que jamais les intérêts des communautés du Grand Montréal.

Constituée principalement de projets issus de la collectivité, MAtv se définit comme une télé au service des citoyens. Comme le mentionne Steve Desgagné, directeur principal à MAtv, « La chaîne se distingue par son caractère hyperlocal unique et sa proximité avec les téléspectateurs. Au cœur de sa programmation, on retrouve des idéateurs qui ont proposé un concept et qui collaborent devant ou derrière la caméra pour voir grandir le projet qu'ils ont développé. Il est également important pour nous d'être à l'écoute de la relève et des nouveaux courants afin de faire une place de choix à ceux qui façonnent notre communauté. »

Sur la place publique !

Plus que jamais, MAtv affirme son positionnement de leader en matière d'actualité locale et augmente la cadence de ses émissions d'affaires publiques. Ainsi, l'émission Mise À Jour sera désormais diffusée quatre jours par semaine. Du lundi au jeudi à 18 h 30, en rappel à 22 h 30, les téléspectateurs pourront se renseigner sur ce qui se passe dans leur ville alors que Sophie Vallerand et son équipe d'experts feront le point sur les grands dossiers municipaux. Les jeudis promettent d'être particulièrement animés puisqu'une table ronde sur des sujets polarisants rassemblera les principaux acteurs de notre actualité montréalaise. La communauté anglophone ne sera pas en reste alors que Richard Dagenais entamera une 7e saison à la barre de l'émission CityLife. Deux fois par semaine (lundi et mardi à 19 h, en rappel à 23 h ainsi que le mercredi et le jeudi aux mêmes heures), Richard et ses collaborateurs se pencheront sur les enjeux qui déterminent le quotidien des Montréalais.

La culture sous toutes ses coutures

Proposée par le MAI (Montréal, arts interculturels) et animée par Pablo Matos, la toute nouvelle émission LeZarts (jeudi 19 h 30) couvrira l'actualité culturelle de la métropole. Ce rendez-vous hebdomadaire amènera à une réflexion plus large sur la culture locale grâce à des collaborateurs passionnés de théâtre, de danse, de musique, d'événements spéciaux, de production cinéma et vidéo, d'arts visuels et de littérature. Pour sa part, Philippe Lacroix proposera aux téléspectateurs un voyage au cœur de l'univers créatif de la scène émergente locale avec des performances musicales intimistes et des entrevues conviviales et profondes avec la nouvelle série Medley (dimanche 19 h 30). De retour pour une deuxième saison, le magazine 100 % montréalais Nous sommes la ville (jeudi 21 h) et son animatrice Marilyse Hamelin viendront témoigner de l'effervescence et de la diversité de notre culture locale. À ce volet culture s'ajoutera, pour les mordus de musique country, un trio d'émissions qui les enchantera : Aller-Retour Country (samedi 21 h), proposée et animée par Karo Laurendeau, Chanson Via Country (samedi 21 h 30) et En route vers l'Ouest (samedi 22 h). En plus, MAtv diffusera, pour une deuxième année consécutive, le Gala Country animé par MC Gilles. Un rendez-vous en direct pour les fans de country le samedi 19 octobre prochain. Par ailleurs, dès le mois d'octobre, l'émission Ma curieuse cité, présentée par les participants au programme MON bénévolat MAtv, proposera des regards distincts sur des thématiques liées à la vie cosmopolite montréalaise.

MAtv à votre service !

Forte de ses racines communautaires, MAtv présentera plusieurs émissions dont l'objectif principal est de rendre service aux téléspectateurs. Les aînés et leur famille seront ravis de retrouver Michèle Sirois et son émission Ère libre (lundi 17 h et samedi midi) qui traitera des joies et des défis liés au vieillissement.

L'histoire et le patrimoine de notre coin de pays

La nouvelle série Le métro voyage dans le temps (lundi 21 h), proposée par Véronique Sénosier Roberge, permettra d'en apprendre davantage sur l'histoire, l'architecture unique, l'urbanisme et les œuvres d'art de plusieurs stations du métro de Montréal sous un angle nouveau. Dans un format de deux heures et demie en français et d'une heure en anglais, la série Montréal docs (vendredi 20 h en français, mardi 21 h en anglais), proposée par le Festival International du Film d'Histoire de Montréal, mettra en valeur des films documentaires. Tirés en majorité du répertoire de l'Office national du film du Canada, ces films traitent de différents aspects de l'histoire de Montréal. Pour sa part, la série Des Chemins, des histoires… (dimanche 20 h 30), animée par l'historien Denis Angers, invitera le public à découvrir un trajet historique de la grande région de Québec. En compagnie d'Éric Bédard, MAtv convie également le public à revoir la série Figures marquantes de notre histoire - La Nouvelle-France (dimanche 21 h 30) qui trace le portrait de personnages plus grands que nature.

Garder la forme et se divertir

Le chapitre des sports et loisirs occupe une place de choix à la grille horaire et l'automne sera l'occasion de découvrir la nouvelle série proposée par Valérie Gendron, Veux-tu danser? (dimanche 19 h et 22 h 30) qui, chaque semaine, dévoilera une nouvelle école et un style de danse. On rencontrera des passionnés de danse et on découvrira leur apport culturel à la communauté. Pour sa part, la série Urban Boxing (mardi 20 h), proposée et animée par Claudia Diaz et Ghislain Maduma, ira à l'encontre des préjugés et entraînera le public à l'arrière-scène des gymnases de boxe de la région de Montréal. On retrouvera également à l'horaire, en rappel, les émissions LaFormavie Dynamique et Zen (du lundi au vendredi dès 7 h), Cardio55+ ainsi que Yoga doux (du lundi au samedi dès 16 h).

C'est le moment de s'exprimer !

L'expression citoyenne fait partie de l'ADN de MAtv. On découvrira entre autres la nouvelle série Ensemble pour un monde coop (lundi 18 h), animée par Francis Duperron et Keithy Antoine, qui fera découvrir le modèle coopératif sous un tout nouveau jour. Leadership, solidarité, innovation et partage de la richesse sont autant de valeurs que le public découvrira au fil des rencontres. Quant à la série anglophone Rockin' Ages (mardi 19 h 30), elle déboulonnera tous les préjugés liés au vieillissement. L'idéatrice du projet, Wilma Magonet, et sa petite-fille Charlotte proposeront des activités et suggéreront des lieux à visiter pour enrichir la vie des Montréalais de plus de 50 ans. De retour pour une deuxième saison, Mille visages (vendredi 19 h), animée par Sandra Sirois, mettra de l'avant les enjeux liés à l'immigration dans le but de faire rayonner le vivre-ensemble. Également de retour, 514 Undiscovered (mardi 20 h 30), animée par Alexa Everett et Giordano Cescutti, capturera la vitalité des communautés moins connues de notre ville.

L'espace citoyen de Vidéotron

Au service de la communauté, MAtv, distribuée en exclusivité aux clients de Vidéotron, reflète la diversité québécoise. Elle offre à tous les citoyens l'accès à un espace d'expression et de diffusion qui favorise leur participation. Utile, informative et éducative, MAtv met de l'avant les intérêts locaux et valorise l'émergence des talents. Elle s'intéresse aussi de près à la réalité de la communauté que forment les 1,6 million de foyers qu'elle dessert à travers le Québec. MAtv est diffusée à la chaîne 9 (Helix et illico) ainsi qu'au 609HD (illico). Elle est également offerte en vidéo sur demande au canal 900, sur le Web avec illico.tv, et sur mobile, avec l'application illico. MAtv est aussi présente sur les médias sociaux, dont Facebook et Instagram.

