Nouvelle présidence de l'EPPSQ : nomination d'une co-présidence avec Isabelle Lechasseur et Léonie Côté-Martin

MONTRÉAL, le 3 nov. 2025 /CNW/ - Les Entreprises Privées de Personnel Soignant du Québec (EPPSQ) annoncent la nomination d'une co-présidence à la tête de l'organisation. Mme Isabelle Lechasseur et Mme Léonie Côté-Martin, respectivement vice-présidente et administratrice, succèdent à M. Patrice Lapointe, et ce, à compter du 1er novembre.

En tant que co-présidentes, Mme Isabelle Lechasseur et Mme Léonie Côté-Martin auront pour mandat de poursuivre et de renforcer la mission de l'EPPSQ, en étant porte-parole de ses membres, en promouvant leurs intérêts, en défendant leurs valeurs et en favorisant leur contribution au système de santé québécois.

En cette période de transformation du secteur de la santé, cette co-présidence incarne une volonté de collaboration renforcée, dans le but commun d'assurer des soins de qualité, accessibles pour tous les Québécois.

Une solide expérience au service de l'accès aux soins

Ensemble, elles cumulent une solide expérience et une vision stratégique qu'elles souhaitent mettre au service de l'EPPSQ et de ses objectifs, mais aussi plus largement à celui du réseau de la santé.

Mme Isabelle Lechasseur, infirmière de formation, est une entrepreneure reconnue pour son engagement envers l'accessibilité des soins au Québec. Elle a fondé Harfang Santé en 2011, une entreprise spécialisée dans les soins et services à domicile, qui répond aux besoins non comblés du système public. En 2014, elle fonde le Réseau Infirmia, qui est à ce jour le plus grand réseau de cliniques privées d'infirmière et d'infirmière praticienne spécialisée. Par ses entreprises elle offre à la population de nouvelles expériences en santé.

Son leadership et sa vision lui ont valu une place parmi le Top 100 des plus grandes entreprises dirigées par des femmes au Québec en 2025, selon le classement de Les Affaires. Elle a également occupé le poste de Présidente de la Jeune chambre de commerce de Québec en 2022

Mme Léonie Côté-Martin, infirmière clinicienne de formation, est présidente du Groupe Serenis, une entreprise spécialisée dans le placement de professionnels de la santé, les soins à domicile et l'assistance aux personnes. Présent à travers tout le Québec, le groupe emploie plusieurs centaines de personnes et propose également des services de téléconsultation en soutien psychologique ainsi que de télémédecine, offrant ainsi un accompagnement complet en matière de santé.

En 2024, le Groupe Serenis a reçu le titre de Franchiseur de l'année lors du Gala Maillon d'Or organisé par le Conseil québécois de la franchise (CQF). Par ailleurs, en 2021, Mme Côté-Martin a figuré parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada, selon le classement du Women's Executive Network (WXN).

Une mission qui se poursuit et se renouvelle

L'EPPSQ tient à souligner le travail remarquable de M. Patrice Lapointe, président sortant, dont le leadership a permis de consolider la place de l'association dans le réseau de la santé et d'amorcer des chantiers structurants au regard des défis auxquels les entreprises doivent faire face. Ardent défenseur de la complémentarité des services, de l'accessibilité et de la sécurité des soins de santé, son engagement et sa vision ont contribué à renforcer la crédibilité et l'impact de l'EPPSQ.

C'est sur ces bases solides que les co-présidentes souhaitent continuer de s'appuyer afin de soutenir les membres et faire reconnaitre le soutien actif qu'ils apportent au réseau public et le rôle essentiel qu'ils jouent en répondant aux pénuries de personnel et en offrant une capacité d'intervention rapide, flexible et adaptée aux besoins changeants du système.

À propos de l'EPPSQ

L'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec (EPPSQ) regroupe des organisations établies étant sous contrat avec le réseau de la santé. Elle offre à la société québécoise une approche constructive afin d'aider l'ensemble des acteurs du milieu de la santé à affronter les enjeux d'aujourd'hui et de demain. L'association défend d'une seule voix les valeurs communes de l'ensemble de ses membres, notamment l'intégrité, le respect des plus hauts standards de qualité ainsi que la complémentarité du secteur privé et du secteur public dans le réseau de la santé.

SOURCE Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec (EPPSQ)

Renseignements: Pénélope Lepage, TACT, Cellulaire : 418 952-2684, [email protected]