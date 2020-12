Nouvelle présidence au Mouvement national des Québécoises et Québécois

MONTRÉAL, le 7 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) est heureux d'annoncer la nomination de sa nouvelle présidente, Madame Thérèse David. En effet, c'est samedi, lors de la 75e Assemblée générale annuelle de l'organisation que Mme David fut dûment élue par une majorité des membres. Elle occupait par ailleurs le poste de présidente par intérim du MNQ depuis le mois de septembre dernier.

Thérèse David a contribué, à titre de Chef du Bureau de la culture de la Ville de Longueuil de 2010 à 2015, à la mise sur pied du Bureau de la culture, du Conseil des arts de Longueuil et de la Maison de la culture de Longueuil. Œuvrant dans le domaine des communications depuis plus de 45 ans, elle a occupé successivement des postes de haut niveau dans le secteur des médias et de la culture, notamment comme vice-présidente aux communications du Journal de Montréal et du Réseau TQS. Au cours des années précédentes, elle fut présidente de Publicité Thérèse David inc., une entreprise spécialisée en relations de presse et événements culturels. À titre d'exemple, elle s'est occupée des communications d'artistes tels qu'Yvon Deschamps, Ginette Reno, Paul Piché, Francis Cabrel, pour ne nommer que ceux-là. Parmi les événements culturels pour lesquels elle s'est impliquée, notons le Gala de l'ADISQ, le Gala des Prix Gémeaux, le Festival de Lanaudière, le Festival international de la Chanson de Granby, la Compagnie Jean Duceppe, et la Fête nationale. En parallèle, Thérèse David est également enseignante depuis 15 ans à l'Université du Québec à Montréal (UQÀM) en communications culturelles et organisation d'événements culturels. Lauréate de cinq Félix au Gala de l'ADISQ, quatre Coq d'Or et trois Rubans d'Or, Thérèse David siège actuellement sur six conseils d'administration d'organismes culturels/autres.

«Je travaille dans le milieu culturel depuis plus 45 ans et j'adhère complètement à la mission du Mouvement, soit justement la défense et la promotion de l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine. Et c'est pour cet héritage de ce qu'on a de plus beau et de plus précieux comme peuple que pour les deux prochaines années, j'ai envie de travailler avec nos 19 sociétés réparties partout au Québec. Et je veux les remercier aujourd'hui de la confiance qu'elles m'ont accordée.» a tenu à exprimer Mme David.

Pour le MNQ, il s'agit d'une excellente nouvelle pour toute l'organisation qui compte 19 Sociétés affiliées. L'expertise de Madame David sera un atout important dans la mission du MNQ.

De plus, le Conseil d'administration du MNQ compte désormais six administrateurs et administratrices en plus de sa présidente. Nous saluons l'arrivée de Madame Marie-Pier Lamarche, Directrice générale de la Société nationale des Québécoises et Québécois des Hautes-Rivières qui se joint à l'équipe du Conseil d'administration. M. Frédéric Lapointe et M. Robert Marquette ont également dûment été réélus. Le MNQ est assurément très fier de pouvoir compter sur un Conseil d'administration paritaire qui inclut trois femmes et quatre hommes. Pour en savoir plus sur le C.A du MNQ : mnq.quebec/equipe

Fondé en 1947, le MNQ regroupe aujourd'hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste réparties sur tout le territoire du Québec. Il a pour mission de défendre et promouvoir l'identité québécoise, la langue, l'histoire, la culture et le patrimoine.

SOURCE MOUVEMENT NATIONAL DES QUEBECOISES ET QUEBECOIS

Renseignements: Source : Mouvement national des Québécoises et Québécois; Renseignements : Laurence Alberro • Responsable des communications, Tél. : 514 884-0223 • [email protected]

Liens connexes

http://www.mnq.qc.ca