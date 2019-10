Nouvelle plateforme de communication destinée à contrer l'isolement social chez les personnes âgées en leur permettant de communiquer avec leurs proches

« Notre objectif est d'éliminer les obstacles et de mobiliser à nouveau les personnes âgées qui n'utilisent pas Internet et qui peuvent présenter des problèmes de vision, d'ouïe ou de motricité, ou être aux prises avec des barrières linguistiques, qui les isolent de leur famille et de leurs amis », a déclaré Robert Arn, cofondateur et directeur des technologies chez Famli.net Communications Inc., la société conceptrice de la nouvelle plateforme.

Appelée FamliNet, la plateforme facilite l'envoi de photographies et de messages vocaux, texte ou vidéo.

Une version bêta publique qui peut être utilisée par les personnes âgées et leurs familles, où qu'elles vivent, a été lancée cette semaine lors de la conférence annuelle d'AGE-WELL qui avait lieu à Moncton, au Nouveau-Brunswick. AGE-WELL, le réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement, a soutenu la mise au point de la plateforme FamliNet.

« Garder le contact avec des personnes importantes est l'un des principaux déterminants de la santé et de la qualité de vie, a déclaré M. Arn. Ce service est conçu expressément pour aider les personnes âgées à préserver ces relations et à contrer l'isolement social : un phénomène qui est beaucoup trop courant dans ce segment de la population. »

Jusqu'à maintenant, la plateforme FamliNet a été utilisée par des résidents de plusieurs établissements de retraite et de soins de longue durée au Canada.

Pour Richard Ratcliffe, 91 ans, qui vit au Centre des anciens combattants de Sunnybrook à Toronto, en Ontario, la plateforme a « ouvert la porte à un tout nouveau monde ». Cet ancien combattant et officier de marine de métier se sent seul depuis qu'il a subi une importante perte auditive en Corée, ayant été « trop près des coups de feu ».

Les choses ont changé lorsque M. Ratcliffe a commencé à utiliser la plateforme FamliNet. Il partage désormais quotidiennement des photos, des vidéos et des messages audio et texte avec sa famille et ses amis.

Sa fille, Steph Gagne, a déclaré : « FamliNet a ouvert de nouveaux horizons pour mon père. Son monde s'est illuminé. »

Pour les familles ou les groupes multilingues, le programme traduit automatiquement les messages de chacun dans la langue de préférence de chaque personne, que le message soit vocal ou textuel. La version initiale prend en charge l'anglais, le français et le mandarin, et 30 autres langues suivront.

Un minimum de formation est nécessaire pour utiliser la plateforme FamliNet, et ce, même pour les personnes qui n'ont pas d'expérience en informatique, a affirmé M. Arn. Des personnes âgées ont participé à la mise à l'essai de la plateforme, qui comprend des images des contacts de l'utilisateur et des icônes simples pour accéder aux différents types de messages. Elle permet également de connecter les utilisateurs à des services en ligne, à des nouvelles et à des jeux.

FamliNet fonctionne sur tout appareil doté d'un navigateur Web et sera bientôt disponible pour les appareils mobiles iOS. Il est possible d'y accéder à l'adresse www.famlinet.com et fonctionne sans téléchargement ni installation compliquée. Aucuns frais ne s'appliqueront pour l'utilisation de la plateforme avant janvier 2020, date à laquelle des frais mensuels seront exigés.

M. Arn déclare s'attendre à ce que ce soit souvent les membres de la famille qui s'occuperont de présenter la plateforme à leurs proches âgés, et qui se chargeront d'expliquer « pourquoi cela vaut la peine d'essayer ».

Les personnes âgées qui ont de la difficulté à utiliser un clavier pour écrire tireront profit de la capacité de FamliNet d'enregistrer un message vocal, de le transcrire sous forme de texte et de l'envoyer à un membre de la famille ou à un ami, tant verbalement qu'en format texte.

Les personnes qui ont une mauvaise vision peuvent toucher une grande icône afin d'entendre un message texte lu à haute voix.

FamliNet a d'abord été mis au point par TAGlab, à l'Université de Toronto, sous la direction de Ronald Baecker. TAGlab et Famli.net ont des racines profondes chez AGE-WELL, puisqu'elles sont financées par le Programme de recherche de base du réseau.

Au sujet d'AGE-WELL

AGE-WELL NCE Inc. est le Réseau canadien axé sur les technologies et le vieillissement. Le réseau pancanadien rassemble des chercheurs, des personnes âgées, des aidants naturels, des organismes partenaires et de futurs chefs de file afin d'accélérer la mise en œuvre de solutions technologiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. Les chercheurs d'AGE-WELL produisent des technologies, des services, des politiques et des pratiques servant à améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des aidants naturels et à générer des avantages sociaux et économiques pour le Canada. AGE-WELL est financé dans le cadre du Programme des réseaux de centres d'excellence du gouvernement fédéral. www.agewell-nce.ca .

