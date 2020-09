La version reformulée d'un médicament générique existant pourrait contribuer à neutraliser les aspects plus graves de la COVID-19

DIEPPE, NB, le 2 sept. 2020 /CNW/ - C'est avec fierté que la jeune entreprise canadienne de biotechnologie Pulmonem Inc. annonce l'approbation par Santé Canada d'un essai clinique randomisé de phase III d'un médicament oral qu'elle a mis au point comme traitement précoce pour atténuer ou même prévenir l'inflammation pulmonaire grave causée par la COVID-19, écartant ainsi la réaction immunitaire excessive - cause la plus fréquente de l'aggravation des symptômes et des complications menant à une hospitalisation, à un séjour à l'unité des soins intensifs, voire à la mort. L'essai clinique de phase III est parrainé par l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) et sera mené dans sept centres au Canada et aux États-Unis, dès l'obtention du financement nécessaire.

Le virus de la COVID-19 a déjà infecté plus de 24 millions de personnes dans le monde et entraîné plus de 800 000 décès. Les mesures visant à en empêcher la propagation perturbent grandement l'économie mondiale. Des recherches sont en cours dans de nombreux pays autour du globe pour trouver un vaccin. Mais en dépit des efforts accélérés, la mise au point d'un nouveau vaccin reste un processus long et coûteux. Par ailleurs, les experts ne s'entendent pas sur la probabilité qu'un vaccin puisse générer une réponse immunitaire efficace ou durable. Et avec l'arrivée de l'automne et la rentrée des classes, le Canada et d'autres pays se préparent à affronter une deuxième vague. En neutralisant l'aspect de la COVID-19 qui entraîne les plus graves complications ainsi que des décès, le médicament de Pulmonem pourrait favoriser un retour à une « vie normale » et la reprise de l'activité économique pendant que la planète attend un vaccin efficace.

Le traitement développé par Pulmonem est unique en ce sens qu'il s'agit d'une reformulation de dapsone, un anti-inflammatoire générique sécuritaire et abordable, immunomodulateur et antibactérien, qui existe depuis des décennies et qui sert à traiter la malaria, le lupus, le VIH et d'autres infections inflammatoires. Comme le nouveau médicament provient de la reformulation d'un produit existant pour une nouvelle indication, il pourrait être disponible beaucoup plus rapidement que d'autres médicaments en cours de développement. Il pourrait éventuellement être administré aux Canadiens avant la fin de 2020.

Avec l'approbation de Santé Canada et celle des comités d'éthique de la recherche au pays et à l'international, l'IR-CUSM sera prêt à commencer l'essai clinique de phase III aussitôt que le financement suffisant sera assuré. Reconnaissant le caractère prometteur et important de la nouvelle pharmacothérapie, ainsi que la nécessité d'agir rapidement pour sauver des vies, la Fondation du Centre universitaire de santé McGill s'est engagée à aider à récolter des fonds pour soutenir l'essai clinique. Pulmonem est en quête d'autres investissements publics et privés.

L'essai clinique randomisé de phase III du traitement précoce de Pulmonem sera mené à la façon d'un essai clinique à l'initiative de chercheurs, sous la direction du Dr Jean Bourbeau, chercheur principal et directeur du Centre de médecine innovatrice McConnell à l'IR-CUSM. Le Dr Bourbeau est pneumologue au Centre universitaire de santé McGill, ainsi que professeur et membre associé du Département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail à l'Université McGill. La grande expertise du Dr Bourbeau et de son équipe en matière d'essais cliniques orientera l'équipe internationale chargée d'étudier les épisodes inflammatoires graves déclenchés par la COVID-19 et les façons de les atténuer.

L'essai clinique randomisé de phase III sera mené auprès de quelque 2 000 patients. Il devrait débuter en septembre au Canada et vers la fin de septembre ou au début d'octobre aux États-Unis. L'essai clinique est innovant en soi : le Canada mène très peu d'essais cliniques de phase III aux fins du traitement de la COVID-19.

Pulmonem a conclu des partenariats de fabrication à l'international et se dit prête à produire rapidement et en grande quantité son nouveau médicament pour le traitement de la COVID-19.

La pharmacothérapie de Pulmonem est une conception du Dr Houfar Sekhavat, ophtalmologue et entrepreneur établi au Nouveau-Brunswick.

CITATIONS

« Notre fondation s'attache à soutenir la communauté scientifique en vue de trouver un remède contre la COVID-19 et de mettre fin à la pandémie. L'étude portant sur l'efficacité de la dapsone chez les patients atteints d'un syndrome de détresse respiratoire grave lié à la COVID-19 constitue une étape importante dans la lutte pour sauver des vies au Canada et dans le monde entier.

Notre fondation s'est engagée à amasser des fonds pour soutenir cette étude. L'initiative s'inscrit dans notre mission de transformer les soins de santé et de changer le cours des vies des patients et celui de la médecine grâce à l'innovation. En ces temps difficiles, il est essentiel d'agir rapidement pour contrer les ravages causés par la pandémie de COVID-19. En confirmant la sécurité et l'efficacité de nouvelles interventions thérapeutiques comme celle-ci, nous pourrons doter nos médecins des outils nécessaires pour lutter contre la COVID-19 et sauver des vies. »

- Julie Quenneville, présidente de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

« C'est très stimulant. Voici un nouveau traitement basé sur un médicament existant, sûr et abordable, qui pourrait sauver des gens vulnérables, prévenir l'engorgement des capacités et des ressources en soins de santé et offrir un soutien viable afin de permettre un retour sécuritaire à la normale sur les plans économique et social.

Le nouveau médicament breveté de Pulmonem pourrait atténuer et même prévenir la phase inflammatoire pulmonaire de la COVID-19, évitant ainsi l'hospitalisation de nombreux patients au Canada et dans le monde.

Je suis impressionné par la rapidité avec laquelle on s'adapte au Canada du point de vue de l'expertise et de l'infrastructure de recherche clinique pour faire face aux défis de cette pandémie. Malheureusement, le financement public des nouveaux traitements rendus aux essais de phase III ne coule pas de source. Comme tous les éléments sont en place, nous espérons attirer suffisamment d'investissements publics et privés pour amorcer comme il se doit l'essai clinique de phase III. J'aimerais commencer dès aujourd'hui! »

- Dr Houfar Sekhavat, président et chef de la direction de Pulmonem Inc.

« Malgré la mise en place de stratégies d'atténuation vigoureuses en vue de freiner la propagation du coronavirus 2 (SARS-CoV-2), il faut rapidement favoriser la création et le développement de candidats-médicaments scientifiquement valables en menant des essais contrôlés randomisés de haute qualité. Les agents immunomodulateurs comme la dapsone qui servent à atténuer le choc cytokinique associé à la COVID-19 pourraient représenter une avancée majeure parmi les approches thérapeutiques contre la COVID-19. En l'absence de traitements efficaces éprouvés contre la COVID-19 en mode ambulatoire et dans l'optique de prévenir les complications comme l'hospitalisation, la démonstration que la dapsone présente un bénéfice clinique net devrait être une priorité en matière de santé publique. »

- Dr Jean Bourbeau, chercheur principal à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill

À PROPOS DE PULMONEM INC.

Pulmonem Inc. a été fondée pour démontrer l'efficacité et la sécurité d'une version reformulée et brevetée de la dapsone, un médicament générique, dans le but de freiner le développement de l'inflammation causée par la COVID-19 et d'aider à prévenir l'hospitalisation des personnes infectées. Pulmonem a établi des partenariats de fabrication qui lui permettront de mettre rapidement son traitement sur le marché advenant la conclusion positive des essais cliniques.

À PROPOS DE L'IR-CUSM

L'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) est un centre de recherche de réputation mondiale dans le domaine des sciences biomédicales et de la santé. Affilié à la faculté de médecine de l'Université McGill, l'IR-CUSM est l'organe de recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) appelé à se concentrer sur les soins complexes au sein de sa communauté. L'IR-CUSM soutient plus de 420 chercheurs et près de 1 200 chercheurs stagiaires qui se consacrent à un large éventail de domaines de recherche fondamentale, clinique et portant sur les soins de santé au site Glen et à l'Hôpital général de Montréal du CUSM. Ses installations de recherche offrent un environnement multidisciplinaire dynamique qui favorise la collaboration et tire parti des découvertes destinées à améliorer la santé des patients tout au long de leur vie. L'IR-CUSM est notamment appuyé par le Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS). rimuhc.ca/fr

À PROPOS DE LA FONDATION DU CENTRE DE SANTÉ DE L'UNIVERSITÉ MCGILL

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) récolte des fonds pour soutenir l'excellence en matière de soins aux patients, de recherche et d'enseignement au CUSM. Elle a créé un fonds d'urgence COVID-19 pour permettre au CUSM de lancer rapidement des projets de recherche essentiels, pour stopper le virus et pour soutenir les efforts inlassables du personnel hospitalier face à cette pandémie. Avec votre aide, elle prend des mesures immédiates et se concentre sur la prévention et la guérison de la maladie.

