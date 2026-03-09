La propriété est le fruit d'une collaboration entre 1 Hotels et Mori Trust, l'un des principaux promoteurs immobiliers du Japon, et ancre Tokyo World Gate Akasaka, un centre à usage mixte de nouvelle génération qui combine bureaux, commerce de détail et culture dans un cadre convivial pour les piétons. Akasaka est une base idéale pour explorer tout ce que Tokyo a à offrir, plaçant les clients au centre de l'énergie culturelle et commerciale de la ville. Depuis l'hôtel, les quartiers emblématiques comme Ginza, Roppongi et Shibuya sont facilement accessibles, tandis que les parcs, les sanctuaires et les ambassades à proximité confèrent au quartier un mélange distinctif de présence internationale et de caractère local.

Le Japon a depuis longtemps adopté une philosophie de vivre en harmonie avec la nature, où l'artisanat, la retenue et le respect des matériaux sont intégrés dans la vie quotidienne. Cette sensibilité trouve une contrepartie naturelle au 1 Hotel Tokyo de 211 chambres, qui est conçu comme une retraite apaisante qui relie les clients à la nature grâce à des matériaux durables, à une végétation organisée et à des détails tactiles et travaillés.

« Au cours de mes voyages au Japon au fil des décennies, j'ai été frappé par la beauté extraordinaire de ses jardins, la sérénité de ses parcs et le respect durable de la nature. Même au milieu de l'architecture moderne et du vacarme, il y a un sentiment de paix », affirme Barry Sternlicht, fondateur de 1 Hotels et président de Starwood Hotels. « Avec le design du 1 Hotel Tokyo, notre première propriété dans cette ville étonnante, nous voulions capturer une partie de cette tranquillité harmonieuse. »

« Tokyo World Gate Akasaka a été conçu comme un quartier qui rassemble les affaires, la culture et les espaces verts d'une manière qui reflète l'avenir de Tokyo », déclare Miwako Date, président et chef de la direction de Mori Trust. « 1 Hotel Tokyo renforce cette vision en introduisant une expérience hôtelière centrée sur la performance environnementale et l'intégrité de la conception. Nous pensons que l'hôtel contribuera de manière significative à l'évolution d'Akasaka et à la croissance continue de Tokyo en tant que destination mondiale. »

Un parcours de conception axé sur la nature, de la rue à la canopée

S'étendant du 38e au 43e étage de l'Akasaka Trust Tower, l'hôtel combine une vue imprenable sur la ville avec un langage de design immersif façonné par la révérence japonaise pour les matériaux et la philosophie de design biophilique emblématique de 1 Hotels.

« La conception de 1 Hotel Tokyo vise à trouver l'harmonie entre notre philosophie de marque et l'extraordinaire culture japonaise de matérialité et d'artisanat », explique Raul Leal, directeur général de Starwood Hotels. « De l'utilisation réfléchie de matériaux récupérés à la rigueur opérationnelle qui nous a permis d'obtenir la plus haute certification environnementale du Japon, cet hôtel démontre comment l'excellence de la conception et la durabilité peuvent s'élever mutuellement au plus haut niveau de luxe. »

Les intérieurs ont été développés par le studio d'architecture et de design mondial CRÈME, qui a imaginé l'hôtel comme un refuge dans la ligne d'horizon urbaine, se déployant dès l'arrivée des clients. Au niveau de la rue, un mur de verdure signale une transition tranquille loin de l'énergie cinétique de la ville. L'ascension fait partie du récit, les invités se déplaçant vers le haut comme s'ils voyageaient le long du tronc d'un arbre et émergeant dans une verrière luxuriante à leur arrivée dans le hall du 38e étage.

Des éléments organiques sont imbriqués dans toute la propriété, des détails de plafond en bois qui évoquent l'écorce des arbres aux murs subtilement texturés qui rappellent le mouvement de l'air. Un mur en pierre d'Oya fait un clin d'œil à la maçonnerie autour des douves du palais impérial, reliant le design de l'hôtel au paysage et à l'histoire de Tokyo. La verdure est au cœur de l'expérience, reflétant la philosophie de 1 Hotels qui consiste à faire entrer le plein air. Des murs luxuriants, des plantations abondantes dans les espaces publics et des aménagements qui mettent en valeur les vues créent un sentiment d'immersion au cœur de la ville.

L'hôtel dispose de 211 chambres, dont 24 suites avec trois penthouses exclusifs. La sensibilité de la nature allie minimalisme japonais et confort moderne. Les chambres présentent des œuvres d'art biophilique faites de mousse conservée et de palettes recyclées, un décor fabriqué localement et une végétation organisée, tandis que certaines chambres offrent une vue imprenable sur les jardins du Palais impérial et la ligne d'horizon de Tokyo.

Un repas qui évolue avec la journée

Au 1 Hotel Tokyo, la restauration est un élément déterminant de l'expérience, changeant d'humeur et d'énergie du matin jusqu'au bout de la nuit. Trois lieux distincts - NiNi, Spotted Stone et Neighbors Café - attirent les habitants et les voyageurs dans des espaces qui favorisent la connexion, le confort et le sentiment d'appartenance.

NiNi est dirigé par le chef cuisinier Nikko Policarpio, dont l'expérience couvre des restaurants étoilés au guide Michelin à Tokyo et des postes de direction au sein du groupe Momofuku de David Chang à Toronto. NiNi (qui se traduit par « DeuxDeux » en japonais) est façonné par deux côtes et deux cultures, alliant l'élégance décontractée de la Côte d'Azur au raffinement japonais. Le menu met en valeur les herbes provençales, l'huile d'olive, les fruits de mer frais et les agrumes, réinventés à travers la saisonnalité japonaise et le souci du détail. Un élément déterminant de la cuisine est son utilisation d'un four Josper Grill, encore rare au Japon. Alimentée au charbon naturel, la technique fait ressortir le caractère de la viande, des fruits de mer et des légumes sans éclipser leurs nuances. L'un des plats phares est le tartare de Maguro, construit sur un cadre français classique et délicatement accentué d'arômes japonais. Les desserts reflètent les saveurs du sud de la France, y compris une réinterprétation du baba français classique à base de sirop de thé noir japonais et de liqueur d'orange à la place du rhum.

Le week-end, NiNi évolue dans un espace décontracté avec des moments de brunch comme un grand plateau de fruits de mer inspiré de la Riviera. Un thé d'après-midi de saison, créé en collaboration entre le chef pâtissier exécutif Fumitake Goji et le chef Policarpio, est présenté dans une boîte en bois originale. Chez NiNi, il y a aussi une expérience sonore intentionnelle, avec de la musique conçue pour compléter la cuisine et le moment - décontracté le jour, rythmé et sensuel la nuit.

Spotted Stone apporte une perspective distincte de Tokyo à la culture du cocktail. Ce bar de destination dédié au gin artisanal japonais présente une collection de près de 100 variétés, ce qui en fait l'un des plus grands et des plus éclectiques de la ville. Il est organisé comme une bibliothèque vivante, organisée par des plantes, des méthodes de distillation et les philosophies derrière chaque esprit. Les clients sont invités à explorer le Japon à travers le gin, une gorgée à la fois.

De jour, Spotted Stone offre un décor de détente pour les petites bouchées. Au fil de la soirée, l'ambiance s'approfondit avec des rituels de cocktails et des conversations. Une barre arrière sculpturale en forme de nuage brille doucement contre les murs texturés, renforçant le langage de design organique de l'hôtel. La programmation musicale ajoute une autre couche d'énergie, avec des DJ résidents et des prises de contrôle d'invités internationaux, y compris des sets de vinyle.

Neighbors Café est un café à emporter inspiré du concept de quartier et de communauté. Vous pourrez déguster du café artisanal, des thés de qualité supérieure ainsi que des aliments et des sucreries sains. Le café propose également des plats du Matcha Tokyo, la marque basée à Harajuku dédiée au matcha biologique, ainsi que des collations provenant de petits commerces à proximité. Conçu pour servir les voyageurs, les résidents et les employés de bureau à proximité, le Neighbors Café offre des options nourrissantes qui s'intègrent naturellement dans la vie quotidienne.

Des réunions intimes aux célébrations marquantes, le 1 Hotel Tokyo offre plus de 460 mètres carrés (plus de 5 000 pieds carrés) de lieux polyvalents, y compris les espaces événementiels Sakura et Camellia et trois salles à manger privées, toutes situées au 38e étage. Inondées de lumière naturelle et encadrées par des vues spectaculaires sur la tour de Tokyo et la baie de Tokyo, les chambres Sakura et Camellia apportent la sensibilité naturelle de l'hôtel aux rassemblements de toutes tailles. Grâce au programme Certified Sustainable Gatherings de 1 Hotel, les événements sont soutenus par une planification zéro déchet, un approvisionnement local et des rapports environnementaux en temps réel.

Un sanctuaire de bien-être au-dessus de la ville

Le bien-être est au cœur de l'expérience 1 Hotel Tokyo. Le spa bien-être Bamford est un sanctuaire réparateur créé en partenariat avec Carole Bamford, une pionnière de la vie biologique, durable et holistique. Ici, des soins du visage et du corps soigneusement préparés sont consacrés à favoriser le bien-être grâce à des méthodes holistiques ciblées. Les traitements intègrent des modalités telles que le shiatsu, la réflexologie, l'acupression, les étirements assistés et la respiration yogique, en s'inspirant des traditions anciennes et des approches thérapeutiques modernes.

Parmi les offres exclusives, notons le 1 Hotel Tokyo Experience, un rituel sur mesure qui combine un rituel du pied propice au ressourcement, un massage réparateur et un soin du visage expert utilisant les soins de la peau Bamford adaptés aux besoins individuels. Le massage japonais en bambou s'inspire des rituels de bien-être locaux, utilisant des outils lisses en bambou de Kyoto et une huile infusée de thé vert pour favoriser la circulation, atténuer les tensions musculaires et soutenir l'écoulement lymphatique. Un autre point fort est le traitement du visage au thé vert, qui s'appuie sur des soins de la peau japonais biologiques de qualité supérieure et un travail de point de pression pour relâcher la tension, soutenir le flux lymphatique et restaurer l'éclat.

Parmi les autres caractéristiques de bien-être, mentionnons The Field House, un espace de mouvement ouvert 24/24 équipé d'équipement Technogym et une gamme de cours de conditionnement physique. Vous pourrez également vous détendre dans une piscine intérieure lumineuse, avec accès à une terrasse extérieure où la verdure soutient les pollinisateurs, créant ainsi un micro-écosystème dans le paysage urbain.

Un engagement indéfectible envers la durabilité

1 Hotel Tokyo reflète l'engagement de longue date de Starwood Hotels à l'égard de l'hôtellerie respectueuse de la planète, associé à la tradition japonaise de la vie pleine conscience, où l'artisanat et la gestion des ressources font partie intégrante de la culture et continuent de façonner la vie quotidienne.

Le développement durable a éclairé la conception et les opérations du 1 Hotel Tokyo. L'hôtel a obtenu la certification CASBEE S, la plus haute note du Japon en matière de performance environnementale. Des systèmes intelligents d'efficacité énergétique et des mesures exhaustives de conservation de l'eau soutiennent les activités à faible impact, tandis que les stations de ravitaillement aident à réduire les plastiques à usage unique. Dans l'ensemble de la propriété, des matériaux récupérés, provenant de sources responsables et locaux renforcent un sentiment d'authenticité, d'histoire et de lieu, reflétant la croyance de 1 Hotels selon laquelle un design réfléchi et un confort significatif peuvent, et doivent, coexister.

Au-delà des murs de la propriété, 1 Hotel Tokyo propose également l'expérience de véhicule électrique Audi, qui offre aux clients un accès gratuit à un Audi Q6 e-tron entièrement électrique pour explorer la ville avec une performance zéro émission.

Découvrez le 1 Hotel Tokyo

Aujourd'hui ouvert à Akasaka, le 1 Hotel Tokyo est un sanctuaire au-dessus de l'horizon, où la nature, l'artisanat et le bien-être convergent -- des bains de soleil et des rituels de spa aux martinis gin offrant une vue imprenable sur la ville. Découvrez Tokyo sous un nouvel angle sur 1hotels.com/tokyo.

