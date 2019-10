Nouvelle option en assurance collective : SSQ Assurance offre dorénavant la couverture des tests pharmacogénétiques

QUÉBEC, le 1er oct. 2019 /CNW Telbec/ - SSQ Assurance offre désormais la couverture des tests pharmacogénétiques, une nouvelle option en assurance collective. Ces tests permettent d'anticiper comment une personne répondra à un médicament donné selon son code génétique, facilitant pour le médecin traitant l'identification du médicament le plus approprié pour chaque patient. SSQ Assurance vise à faciliter la vie de ses assurés en leur permettant d'un traitement optimal, et celle de ses preneurs en rendant possible un meilleur contrôle du coût des médicaments.

« Puisque le traitement des maladies évolue vers des solutions personnalisées pour chaque patient, la pharmacogénétique est rapidement devenue un incontournable. Nous avions à cœur de développer un produit adapté à cette réalité et de l'offrir à notre clientèle partout au Canada. SSQ Assurance est le premier assureur à bonifier son offre d'assurance maladie en ajoutant une clause propre aux tests pharmacogénétiques, distincte de la clause traditionnelle d'analyses de laboratoire. SSQ Assurance démontre ainsi sa proactivité à faire bénéficier sa clientèle des avancées technologiques en santé, » a déclaré Éric Trudel, premier vice-président, Stratégies et gestion de l'offre de SSQ Assurance.

À la demande du preneur du contrat et selon un maximum de remboursement qu'il aura choisi, la nouvelle clause pourra être ajoutée à la garantie d'assurance maladie. Pour être admissibles, les tests pharmacogénétiques devront être prescrits par un médecin et effectués dans un laboratoire dûment autorisé au Canada. Le bilan génétique est utilisé pour identifier les médicaments les plus appropriés dans le traitement de conditions telles que le trouble du déficit de l'attention, les maladies à caractère psychologiques, certaines maladies chroniques comme l'hypertension ou encore les douleurs chroniques. Rappelons que les résultats de tests génétiques ne sont jamais fournis à l'assureur. De fait, toute information génétique est exclue lorsque les médecins transmettent un dossier médical à l'assureur, respectant le caractère confidentiel de celle-ci.

L'ajout de cette nouvelle clause en assurance maladie se fait en parallèle au projet pilote en assurance invalidité lancé en juin 2018. Dans le cadre du projet pilote qui se poursuit, les tests pharmacogénétiques sont offerts aux assurés bénéficiant de l'assurance invalidité à la suite d'un diagnostic de dépression. Les avancées technologiques et le succès du projet pilote ont permis à SSQ Assurance de développer la nouvelle clause maintenant offerte en assurance maladie collective.

À propos de SSQ Assurance

Fondée en 1944, SSQ Assurance est une entreprise à caractère mutualiste qui place la collectivité au cœur de l'assurance. Avec un actif sous gestion de douze milliards de dollars, SSQ Assurance s'impose au Canada comme l'une des plus importantes compagnies de l'industrie. Au service d'une communauté de plus de trois millions de clients, SSQ Assurance emploie 2 000 personnes. Chef de file en assurance collective, l'entreprise se démarque aussi par son expertise en assurance individuelle, en assurance de dommages et dans le secteur de l'investissement. Pour en savoir plus, consultez ssq.ca.

SOURCE SSQ Assurance

