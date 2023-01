SHENZHEN, Chine, le 3 janv. 2023 /CNW/ - Le 28 décembre 2022, ugee, la marque d'écriture numérique de renommée mondiale, a officiellement dévoilé sa nouvelle image de marque.

Depuis le lancement de son premier produit il y a 25 ans, ugee a toujours accompagné les utilisateurs. En 1998, lorsque le monde est entré dans l'ère de l'Internet, ugee, première marque technologique chinoise à ouvrir la porte au dessin et à l'écriture numériques, est devenu un pont reliant la technologie numérique au monde du papier et du crayon. En 2022, ugee (https://www.ugee.com/) a décidé d'accompagner ses utilisateurs avec une nouvelle image de marque et le concept de marque « To Write, To Draw, To the New » (Écrire, dessiner, pour l'avenir).

Dans cette mise à niveau de la marque, ugee présente le nouveau concept de marque de « To Write, To Draw, To the New ».

Le nouveau ugee est axé sur le groupe d'âge de 5 à 30 ans, offrant des expériences de dessin et d'écriture plus innovatrices et diversifiées pour les passionnés de dessin et d'écriture, les éducateurs et d'autres personnes diversifiées. Dans le même temps, ugee conserve la personnalité de « Friendly, Joyful, Diverse, Insightful » (Amical, joyeux, diversifié, judicieux) continue d'innover dans de nouvelles formes de produits, élargit les applications des utilisateurs dans le domaine du dessin et de l'écriture, et les accompagne pour y croître.

En outre, ugee a lancé une nouvelle image visuelle VI et un processeur d'images. La nouvelle image visuelle VI composée de 4 lettres minuscules apporte une expression plus simple et personnalisée de la marque, ainsi qu'une nouvelle expérience visuelle pour les utilisateurs de différents domaines; les processeurs à double images uu et gg sont des expressions de marque vivantes et personnalisées qui ont une résonance émotionnelle auprès de jeunes utilisateurs diversifiés.

Après des années de développement approfondi de l'industrie, ugee a réussi à mettre au point de multiples applications de produits comme la peinture numérique, l'écriture numérique (https://www.ugee.com/be-ugee-partner), l'éducation à l'écriture intelligente, et l'enregistrement papier et crayon. et a fourni des produits et services riches et diversifiés à des millions d'utilisateurs dans plus de 30 pays et régions du monde, tels que les débutants/passionnés de peinture numérique, l'enseignement en ligne et les bureaux à distance.

À l'avenir, ugee créera des appareils plus diversifiés (https://www.ugee.com/drawing-monitors/u1200) de dessin et d'écriture numérique, ouvrant un nouveau monde pour les utilisateurs et libérant de nouvelles possibilités pour de multiples scénarios d'application.

Le site Web officiel d'ugee est désormais synchronisé avec la mise à jour, d'autres détails sur la mise à niveau et des produits innovateurs. Veuillez prêter une attention particulière à la dynamique officielle du site Web.

