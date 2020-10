TORONTO, le 21 oct. 2020 /CNW/ - Simplifier l'accès au capital pour les petites et moyennes entreprises des États-Unis et du Canada, voilà la raison d'être de la nouvelle marque d'Accord Financial Corp. (« Accord ») (TSX : ACD) lancée aujourd'hui. Accord, qui est l'un des chefs de file parmi les sociétés de financement indépendantes en Amérique du Nord, présente une structure organisationnelle simplifiée réunissant toutes les entreprises de prêt commercial sous la bannière Accord. Elle utilise des systèmes permettant d'intégrer de façon transparente les clients et les partenaires financiers pour ainsi offrir un financement rapide et souple.

« Nous avons consacré les deux dernières années à définir la raison d'être de notre marque, en misant sur les éléments les plus efficaces que nous avons mis au point au cours de nos 40 ans d'existence, dans un esprit de renouveau à la hauteur de nos ambitions futures, déclarait Simon Hitzig, président, Financière Accord. Les changements que nous avons apportés - mission, vision, solutions de financement, technologie, structure organisationnelle et équipe de direction - ont placé la barre plus haut et permettront à Accord de continuer à se développer pendant 40 autres années. »

Dans un effort pour offrir un financement répondant à un vaste éventail de besoins pour les clients, ainsi que des occasions capables de les soutenir au cours des différentes étapes du cycle de vie de chaque entreprise, Accord propose un ensemble exhaustif de solutions, comme le financement des comptes clients, des équipements et des stocks, des prêts à terme pour petite entreprise et des prêts dans le cadre du PCE (au Canada). Notre équipe de direction appuyée par le conseil d'administration, à la fois compétente et diversifiée, fait progresser la stratégie innovante d'Accord permettant d'établir des liens entre les réseaux de références, les clients et les investisseurs.

L'évolution de notre marque passe également par le renouvellement de notre image et un site Web repensé qui facilite la navigation vers nos solutions et nos collaborateurs. « Notre logo et notre système de représentation graphique reflètent l'esprit de renouveau qui anime Accord, confiait Barrett Carlson, vice-président principal, Expansion de l'entreprise pour Accord. Mais par-dessus tout, le nouveau site Web aidera les entreprises qui en ont besoin à obtenir le financement approprié au bon moment. »

À propos d'Accord Financial Corp.

La Financière Accord est la société de financement commercial la plus dynamique en Amérique du Nord, procurant des solutions de financement rapides et polyvalentes aux entreprises en transition, comme l'affacturage, le financement des stocks, les prêts sur l'équipement, le financement des transactions commerciales et le financement du secteur du cinéma et des médias. En tirant avantage de la combinaison exclusive de notre solidité financière, de notre vaste expérience et de notre indépendance, nous concevons des solutions de financement gagnantes faciles à obtenir par les petites et moyennes entreprises, pour que nos clients puissent connaître le succès. www.accordfinancial.com

