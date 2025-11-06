Nouvelle mairesse, nouveau mandat sous le signe des relations de travail

Dans un geste de solidarité inusité et exceptionnel, une majorité de syndicats représentant des dizaines de milliers de travailleuses et travailleurs liés à la Ville de Montréal se sont joints pour souhaiter la bienvenue à Soraya Martinez Ferrada, nouvelle mairesse de Montréal. Il s'agit d'une invitation à mener son mandat en collaboration avec les organisations syndicales dans un climat constructif.

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Les syndicats réunis saluent l'arrivée d'une nouvelle administration à l'hôtel de ville de Montréal. Ils demeurent toutefois prudents. Plusieurs choses ont été dites pendant la campagne électorale et un constat s'impose : il est maintenant l'heure de passer à l'action et de trouver tous ensemble des solutions efficaces dans l'intérêt des Montréalaises et Montréalais.

« Les travailleuses et travailleurs qui desservent les citoyennes et citoyens de la Ville de Montréal félicitent la nouvelle mairesse pour son élection. Nous souhaitons vivre ce prochain mandat dans le respect de l'organisation et la représentation collective pour le bien de notre ville bien-aimée », de dire d'une seule voix les 12 organisations syndicales.

Cette démarche se veut une main tendue pour les quatre prochaines années, que ce soit pour régler les multiples négociations en cours ou à venir, pour améliorer le climat de travail dans lequel s'effectuent les relations de travail ou bien pour garantir une économie concrète aux citoyennes et citoyens par la diminution de la sous-traitance. Toutes les organisations syndicales présentes s'entendent pour dire qu'il est grand temps de mettre en place des mesures cohérentes afin de protéger la pérennité et la qualité de l'ensemble des services publics pour la population. Pour y parvenir, il est essentiel de reconnaître la juste valeur et l'apport des travailleuses et travailleurs de Montréal dans l'atteinte de cet objectif.

Certaines urgences exigent d'ailleurs une attention immédiate. Les groupes présents réaffirment leur disponibilité pour dénouer les impasses afin de mettre de l'avant cette priorité : la qualité des services aux citoyennes et citoyens de Montréal.

Source :

Liste en ordre alphabétique des organisations syndicales signataires :

Association des scientifiques et ingénieurs de Montréal (ASIM)

Fraternité des constables et agents de la paix de la STM (CSN)

Syndicat des brigadières et brigadiers de Montréal (SCFP 930)

Syndicat des cols blancs de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) (SCFP 305)

Syndicat des cols bleus de la Commission des services électriques de Montréal (SCFP 2755)

Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301)

Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau - unité des Architectes de la Ville de Montréal (SEPB-571 - UAVM)

Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP 429)

Syndicat des juristes de la Ville de Montréal (SEPB 571)

Syndicat des professionnelles et professionnels de la STM (SEPB 610)

Syndicat du personnel administratif, technique et professionnel du transport en commun (SCFP 2850)

Syndicat du transport de Montréal - STM (CSN)

