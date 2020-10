Nouvelle ligne à 735 kV Micoua-Saguenay d'Hydro-Québec - Locweld obtient un contrat majeur de fabrication de pylônes électriques

CANDIAC, QC, le 5 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La société LocweldMD s'est vue confier un contrat majeur par Hydro-Québec dans le cadre de la construction de la ligne à 735 kV Micoua-Saguenay. L'entreprise de Candiac aura besoin de presque 20 000 tonnes d'acier pour fabriquer les pylônes de transmission à treillis que lui a commandés la société d'État. Locweld entame ces jours-ci cette importante production qui la tiendra occupée jusqu'en février 2022. La valeur du contrat avoisine les 50 millions de dollars.

« Nous sommes heureux que se poursuive la relation de confiance avec Hydro-Québec, un de nos principaux clients, a déclaré Pierre Lavoie, président de Locweld. Ce contrat substantiel, en plus de sécuriser les 144 emplois à notre usine, permettra de nouvelles embauches - au moins des dizaines - tout en générant d'importantes retombées économiques chez nos propres fournisseurs. »

L'obtention de ce contrat vient également illustrer le bien-fondé de l'association récente entre Locweld et ValmontMD Utility, division de la multinationale américaine ValmontMD Industries, un fabricant et distributeur de produits et services d'infrastructures. Intervenue en décembre 2019, l'entente de partenariat exclusive avec Valmont permet à Locweld de s'appuyer sur une capacité de production totale de 90 000 tonnes et d'accroître ses atouts concurrentiels.

Cette alliance a ainsi permis à Locweld, dont la capacité de son usine est d'environ 50 000 tonnes, de soumissionner pour le projet Micoua-Saguenay en sachant pouvoir répondre rapidement et dans le respect des contraintes budgétaires d'Hydro-Québec, sans aléas sur son carnet de commandes en cours.

« Nous serions aussi en mesure, grâce à ce partenariat, d'assumer de nouvelles commandes parallèlement à celle que vient de nous confier Hydro-Québec et de toutes les autres que nous exécutons présentement », précise Deanne Cyr, Vice-présidente Ventes et Estimation de Locweld. Elle rappelle que l'entreprise de Candiac est le leader de la fabrication de pylônes en acier à treillis au Québec et un chef de file en Amérique du Nord.

Des liens solides avec Hydro-Québec

Les liens entre Hydro-Québec et Locweld remontent à 1970, au lendemain de la construction par Locweld d'une usine de 220 000 pieds carrés à Candiac. Locweld a participé à nombre de grands projets d'Hydro-Québec - aujourd'hui Hydro-Québec TransÉnergie - qui ont marqué la province dans les 30 dernières années du précédent siècle. La société a collaboré grandement à remettre en service les pylônes et lignes électriques terrassés par la nature lors de la crise du verglas en 1998.

La ligne à 735 kV Micoua-Saguenay, elle, se déploiera sur une longueur de 262 kilomètres, du poste Micoua, sur la Côte-Nord, à celui de Saguenay, au Saguenay - Lac-Saint-Jean. Elle améliorera la flexibilité d'exploitation du réseau d'Hydro-Québec. Plus concrètement, elle est rendue nécessaire par la diminution de la consommation sur la Côte-Nord et la fermeture de centrales thermiques et nucléaire dans le sud du Québec, surchargeant les lignes du corridor Manic-Québec. Elle sera mise en service dès 2022 selon la société d'État.

À propos de Locweld

Fondée en 1947 à Montréal, l'entreprise se lançait sept ans plus tard dans la conception et la fabrication de pylônes électriques à treillis et tubulaires et en faisait dès lors les assises de son activité industrielle.

Elle est active principalement sur les marchés canadien et américain. Son usine de 220 000 pi2 est conforme aux normes internationales de qualité par ses certifications ISO 9001:2008 et ISO 14001:2004.

