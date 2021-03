Nouvelle initiative pour aider les personnes en situation d'itinérance à trouver un logement rapidement

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Deux des plus importants organismes d'aide aux personnes itinérantes à Montréal, la Mission Old Brewery et Mission Bon Accueil, annoncent aujourd'hui le lancement d'une initiative conjointe de relogement rapide. Ce projet vise à aider plus de 100 personnes sans-abri à trouver un appartement permanent ce printemps et à repartir du bon pied grâce à des suppléments de loyer à court terme.

L'initiative est composée de deux programmes uniques, mais complémentaires : l'Équipe mobile urgence logements et le Programme Bienvenue, financés par le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et élaborés en étroite collaboration avec d'autres organismes locaux, dont CAP Saint-Barnabé et Projet Logement Montréal.

« Depuis le début de la pandémie, nous avons vu les silos tomber lorsque les organismes d'aide aux personnes sans-abri à Montréal ont travaillé de pair avec les autorités de la santé publique pour protéger les femmes et les hommes qui n'avaient nulle part où aller. Notre Équipe mobile urgence logements s'appuiera sur cette base pour s'assurer que les personnes se trouvant dans les refuges, les campements et les services temporaires d'urgence liés à la COVID, y compris les hôtels, obtiennent l'aide nécessaire pour passer à un logement permanent », a déclaré James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery.

« Notre objectif est de mettre fin à l'itinérance chronique à Montréal. Chaque personne mérite d'avoir un endroit bien à elle et un système de soutien qui l'aidera à y rester. Nos équipes de professionnels travaillent de façon coordonnée avec nos précieux partenaires du système de santé et nos bailleurs de fonds gouvernementaux pour servir les Montréalais dans le besoin. Nous invitons tous les Montréalais à se joindre à nous dans cet effort », a ajouté Sam Watts, PDG de Mission Bon Accueil.

L'Équipe mobile urgence logements, en contact avec les personnes sans-abri à Montréal

L'équipe mobile urgence logements de la Mission Old Brewery comprend une dizaine de travailleurs en intervention psychosociale et des conseillers formés, réunissant les expertises de CAP Saint-Barnabé, Projet Logement Montréal et Mission Bon Accueil.

Au cours des prochains mois, l'Équipe mobile urgence logements a pour objectif de rencontrer 400 femmes et hommes sans-abri, y compris des personnes vivant dans des campements et fréquentant des centres de jour comme le Grand Quai du Port de Montréal, afin d'évaluer leurs besoins en matière de logement.

Le but est de mettre au moins 200 personnes itinérantes en contact avec des organismes partenaires et rallier les efforts pour fournir de façon efficace un logement permanent adapté à leurs besoins spécifiques.

Programme Bienvenue : un endroit à soi

Visant à soutenir les hommes et les femmes dans leur cheminement vers un logement, le Programme Bienvenue de Mission Bon Accueil est un projet pilote de trois mois, conçu pour aider jusqu'à 120 personnes en situation d'itinérance à trouver un chez-soi permanent.

Avec l'aide d'initiatives communautaires de même nature, le Programme Bienvenue est un pas important pour éliminer le recours à l'hébergement d'urgence et jeter les bases vers un logement permanent.

Le programme est offert aux adultes qui sont prêts à retrouver leur autonomie et à s'installer dans un endroit bien à eux. Il comprend :

Un entretien individuel avec un travailleur en intervention

Des meubles

Une première commande d'épicerie

Une subvention au loyer pour les premiers mois de loyer

Réorienter les ressources pour prévenir et mettre fin à l'itinérance

Les services tels que les refuges d'urgence et les centres de jour continueront d'être une partie importante du système de réponse à l'itinérance à Montréal. Cependant, pour Mission Bon Accueil et la Mission Old Brewery, il est certain que la réorientation des ressources consacrées à la COVID-19 vers des solutions de logement plus permanentes les aidera à prévenir et à mettre fin à l'itinérance chronique.

