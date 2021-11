Nouvelle initiative fédératrice axée sur le transfert d'entreprise - Le RJCCQ lance le Mouvement Repreneuriat

MONTRÉAL, le 30 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Inquiet par les 60 % d'entreprises québécoises souhaitant céder leur entreprise, mais n'ayant pas de relève1 et et le faible taux de succès du transfert d'entreprises au Québec (30 %)2, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) lance aujourd'hui Mouvement Repreneuriat, un projet ambitieux développé en partenariat avec la Ville de Montréal et présenté par Desjardins. Valorisant le transfert d'entreprise comme voie entrepreneuriale pour les jeunes gens d'affaires du Québec, cette initiative structurante aura lieu en trois phases distinctes pour répondre au haut taux d'échec de transferts d'entreprise ainsi qu'au manque de relève à travers la province.

Le repreneuriat, un enjeu d'importance pour l'économie québécoise

Le repreneuriat est un enjeu stratégique d'importance ayant un réel potentiel d'impact sur la croissance économique et l'écosystème d'affaires québécois.

Avant la pandémie, il était évalué que près de 6 % des entrepreneurs québécois, soit 15 000, avaient l'intention de transférer les rênes de leur organisation à très court terme. Le contexte entourant la pandémie aurait plus que doublé ce nombre. Selon le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ), il augmenterait en effet désormais à 37 000.En prenant connaissance de ces chiffres et en les croisant avec ceux indiqués en introduction, il devient évident qu'il est nécessaire de mettre en œuvre des actions rapides et concrètes améliorant le taux de succès du transfert d'entreprises.

D'autres chiffres démontrent par ailleurs l'importance particulière d'avoir un mouvement repreneurial en santé:

Selon le CTEQ, en 2017, près d'une PME sur trois était issue du repreneuriat ;

23 % des propriétaires se déclarent prêts à céder leur entreprise, la moitié préférant une stratégie externe à une stratégie interne ou familiale, toujours selon le CTEQ ;

Le taux de survie des entreprises reprises est plus élevé que pour celles créées. 3

Grâce au Mouvement Repreneuriat, le RJCCQ souhaite présenter une solution structurante. L'organisation pourra en effet, via son réseau fédérateur, aligner l'offre et la demande en termes de repreneuriat, aidant ainsi à la relance ainsi qu'au maintien du développement économique.

L'accès à un réseau d'experts, de repreneurs potentiels et de cédants prêts est primordial. Il y a eu un effritement en raison de la pandémie et de l'incertitude actuelle auquel le RJCCQ peut remédier en formant des repreneurs qualifiés, capables de réellement reprendre une entreprise.

Un projet en trois phases

Se déroulant en trois phases distinctes, dont la première prendra la forme d'un grand rendez-vous sur le repreneuriat en février prochain, Mouvement Repreneuriat sera une série annuelle offrant un parcours qui vise à sensibiliser, outiller et créer des liens entre repreneurs potentiels et entrepreneurs en quête de relève.

Rappelons que le RJCCQ a comme objectif principal de soutenir et faire rayonner les jeunes en affaires. À la suite des événements organisés par le RJCCQ qui ont marqué les derniers mois, tels que La Coupe - Propulsons la croissance, le Forum économique de la relève d'affaires et le lancement de Mouvement Repreneuriat offrent une opportunité additionnelle pour que les jeunes en affaires puissent se développer et pour renforcer la solidité du tissu économique et entrepreneurial québécois.

Citations

« Le repreneuriat est un dossier important pour le RJCCQ et ses membres partout au Québec. C'est pourquoi nous sommes très fiers de lancer officiellement Mouvement Repreneuriat et ses trois phases structurantes pour les jeunes gens d'affaires grâce au soutien de nos partenaires et des acteurs du milieu des affaires.

Le 24 février prochain, je vous invite à assister au RDV Mouvement Repreneuriat pour contribuer à former nos PDG de demain et à faire rayonner les initiatives entrepreneuriales québécoises.»

Pierre Graff, président-directeur général, Regroupement des Jeunes chambres de commerce du Québec

« La pérennité de nos entreprises, au-delà du propriétaire actuel, est un enjeu économique réel pour le Québec dans le contexte démographique que nous connaissons. Le succès de cette importante phase de notre histoire passe par une stratégie vigoureuse de repreneuriat. Desjardins est donc fier de s'associer au Mouvement Repreneuriat, une initiative de premier plan pour contribuer à la survie de nos entreprises. »

Richard Quinn, directeur principal, Transfert d'entreprise, Desjardins

« Soutenir la pérennité des entreprises et de la relève entrepreneuriale est au cœur des priorités économiques de la Ville de Montréal. Nous sommes fiers de soutenir le Mouvement Repreneuriat, qui offre à nos jeunes un accompagnement personnalisé pour bien prévoir les aspects humains, financiers, stratégiques, légaux et fiscaux d'un transfert d'entreprise. C'est en planifiant judicieusement chacune des étapes de leur grand projet qu'ils en feront un succès »

Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal.

Tous les cédants ou repreneurs potentiels sont invités à réserver leur place virtuelle au tout premier rendez-vous du Mouvement Repreneuriat, le 24 février prochain via le lien suivant : Mouvement Repreneuriat

À propos du RJCCQ

Depuis maintenant 29 ans, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) soutient un réseau de plus de 46 jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à travers le Québec, composées de professionnels, cadres, travailleurs autonomes et entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans. Pour plus d'informations, visitez notre site web https://rjccq.com/.

__________________________



1 https://ctequebec.com/blogue/5-conseils-transfert-entreprise/ 2 https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/562621/vos-finances-le-transfert-d-entreprise-dans-le-fosse-des-generations 3 Taux de survie d'une nouvelle entreprise - https://www.ic.gc.ca/eic/site/061.nsf/fra/h_03075.html Taux de survie d'une entreprise transféré - https://www.ledevoir.com/economie/331301/passer-le-flambeau-mais-a-qui-et-comment

SOURCE Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ)

Renseignements: Étienne Racine, [email protected], 514 923-2349