ISTANBUL, le 2 août 2022 /CNW/ - Afin de compenser les émissions de carbone que produisent les vols, Turkish Airlines lancera un nouveau programme appelé Co 2 mission. Le programme vise à équilibrer les émissions causées par tous les voyages d'affaires qu'effectue le personnel de l'entreprise. Les invités pourront quant à eux faire le choix de prendre l'avion de façon plus respectueuse de l'environnement. Grâce à ce programme, la compagnie aérienne nationale veillera à ce que la compensation carbone devienne réalisable et pratique pour quiconque est doté d'une conscience environnementale.

Turkish Airlines lance un nouveau programme, Co2mission, pour lutter contre les changements climatiques. (PRNewsfoto/Turkish Airlines)

Lancé le 1er août, le site Web du programme offre de nombreuses options de compensation carbone avec des avantages environnementaux et communautaires comme l'énergie renouvelable et la foresterie. Les passagers qui visent à compenser les émissions que produit leur vol peuvent le faire en versant le montant qu'ils souhaitent dans le portefeuille de projets de leur choix, achetant ainsi une certification de réduction des émissions accréditée par les Nations Unies. Les contributions des passagers seront utilisées pour soutenir les projets accrédités par VCS et Gold Standard. Les passagers pourront soumettre leur évaluation de tiers et leurs critiques sans aucune réduction de la part de Turkish Airlines.

Faisant part de ses réflexions sur le projet volontaire de compensation carbone intitulé « Co 2 mission », le professeur Ahmet Bolat, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, a déclaré ce qui suit : « Nous continuons de prendre l'initiative de lutter contre les changements climatiques, qui sont au premier plan des problèmes mondiaux d'aujourd'hui. Bientôt, nous ajouterons d'autres projets axés sur le développement durable dont les résultats positifs sont avérés. Les projets financés par le programme de compensation carbone témoigneront également de notre engagement sincère envers les objectifs de développement durable des Nations Unies. La décision de mettre en œuvre ce programme est le résultat de notre volonté de mener toutes nos opérations de façon responsable. Je suis certain que nos passagers manifesteront également un grand intérêt pour le programme, sachant que nous sommes tous responsables de ce monde magnifique où nous cohabitons. »

Les renseignements sur la date de vol et les stations d'arrivée et de départ sont suffisants pour participer au processus de compensation carbone. Les clients peuvent terminer leur processus de compensation carbone quand bon leur semble, quelle que soit la compagnie aérienne avec laquelle ils ont voyagé. Grâce à la plateforme THY Co 2 mission, il est possible de calculer la quantité de compensation carbone à l'aide de la méthodologie de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), qui tient compte de la longueur de l'itinéraire, du type d'appareil, de la consommation de carburant et de nombreux autres facteurs. La plateforme sera accessible sur le site Web de Turkish Airlines au moment de l'achat de billets ou directement sur le site Web de Co 2 mission à l'adresse http://turkishairlines.co2mission.com/ .

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/jliZwfGJyJk

