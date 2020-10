La marque et l'innovation des produits de GWM étaient en vedette. Non seulement le fabricant a-t-il fait appel à des acteurs chinois pour mettre en scène sa nouvelle culture de marque et des scénarios axés sur l'utilisateur pour joindre les jeunes consommateurs, mais il a également présenté une nouvelle gamme de produits qui ouvre la voie vers le futur monde « intelligent ». La technologie révolutionnaire HAVAL H6 de troisième génération, avec sa mise à niveau FOTA, ouvre une nouvelle ère de connectivité intelligente, car ses capacités intelligentes lui permettent d'apprendre du conducteur et de s'adapter à sa vie de tous les jours. Les HAVAL H6 et HAVAL Dagou atteignent une autonomie de conduite L2, tandis que leurs camionnettes POER atteignent L4, offrant un soutien complet dans des scénarios fixes.