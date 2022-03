CHÂTEAUGUAY, QC, le 31 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route et ses partenaires de la réduction de la hauteur libre à 3,2 mètres sur le pont Turcotte, situé sur la route 132, à Sorel-Tracy. Cette mesure sera en vigueur à compter du 7 avril prochain, jusqu'à ce que des travaux de réfection de la structure soient réalisés.

Cette décision a été prise de manière préventive et s'inscrit dans la foulée des autres moyens qui ont déjà été déployés afin d'assurer l'intégrité de la structure et ainsi de maintenir ouvert cet important lien routier. Notamment, depuis le 17 janvier 2020, le pont Turcotte fait l'objet d'une restriction de charges à 5 tonnes et d'une surveillance par caméra. La réduction des charges autorisées sur la structure faisait ainsi suite à la délinquance récurrente observée, qui aurait pu entraîner des dommages forçant la fermeture complète de la structure.

Le Ministère est conscient des répercussions importantes de la nouvelle mesure sur le transport des marchandises ainsi que sur la mobilité régionale et tient à confirmer aux usagers que tous les efforts nécessaires sont déployés afin d'assurer la pérennité des structures et d'offrir un réseau routier sécuritaire.

Faits saillants

La hauteur des véhicules est une donnée essentielle à connaître avant de s'engager sur le réseau routier. En effet, la nouvelle hauteur libre de 3,2 mètres sur le pont Turcotte pourrait avoir un impact notamment pour les usagers de tous les types de camions, de véhicules récréatifs et même les véhicules de promenade comportant des accessoires en hauteur (porte-bagages, support à vélos, etc.).

Ces usagers devront dorénavant emprunter le pont Maurice-Martel, situé dans l'axe de l'autoroute 30, à Sorel-Tracy .

. Quotidiennement, ce sont en moyenne 18 000 véhicules, dont 7 % sont des camions, qui empruntent le pont Turcotte pour traverser la rivière Richelieu , à Sorel-Tracy .

, à . Le 24 mai 2019, à la suite d'une inspection de la structure, le Ministère avait imposé une première restriction de charges à 15 tonnes sur le pont Turcotte.

La dernière inspection annuelle de la structure a eu le 14 juillet 2021 et une inspection générale est prévue au cours de l'année 2022.

La planification du projet de réfection majeure du pont Turcotte suit son cours et est actuellement à l'étape de l'étude d'opportunité et des besoins.

