Nouvelle exposition au Planétarium Rio Tinto Alcan

Une soixantaine de clichés nous racontent plus de trente années passées à explorer les espaces les plus sauvages et les plus spectaculaires de la Terre pour témoigner de son incroyable voyage de 4,5 milliards d'années. L'exposition ORIGINES se déploie comme une fresque chronologique qui mène le visiteur du chaos originel au règne du vivant. Un moment de pure contemplation, une ode à la beauté brute de notre planète qui, du même coup, nous appelle à en protéger toute la biodiversité.

LES ARTISTES

Olivier Grunewald, photographe

Les manifestations du monde naturel exercent sur Olivier Grunewald une véritable fascination.

Ses différents reportages lui ont valu d'être lauréat de la Fondation de la Vocation, du prestigieux World Press Photo à quatre reprises et de recevoir plusieurs fois le prix international du Wildlife Photographer of the Year, initié par le Museum d'histoire naturelle de Londres. Il est également

le réalisateur de plusieurs documentaires : « Nyiragongo, voyage au centre de la Terre »,

« Kawah Ijen, le mystère des flammes bleues ». Le dernier, « Dallol, aux frontières de la vie », est diffusé depuis l'automne 2016.

Bernadette Gilbertas, journaliste et écrivaine

Bernadette Gilbertas parcourt le monde aux côtés d'Olivier Grunewald. Sa passion de la découverte se forge d'abord sur les bancs de l'Université où elle étudie la géographie avant de l'enseigner.

Elle dirige pendant 11 ans la Fédération Rhône-Alpes de Protection de la nature. Bernadette est aujourd'hui journaliste indépendante et écrivaine. Ses écrits (articles, livres, documentaires, expositions…) plaident en faveur de la protection des milieux naturels et de ces hommes et femmes, scientifiques ou militants convaincus, qui y consacrent leur vie. Bernadette et Olivier ont entraîné leur fille depuis sa naissance dans l'aventure. Un choix de vie et une aventure en famille qui représentent bien plus qu'un parcours professionnel.

Espace pour la vie regroupe sur un même site le Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et

le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces quatre institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent

un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

