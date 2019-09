Nouvelle exposition à la Maison Gomin - Les Fruits d'une Passion

QUÉBEC, le 11 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Maison Gomin a l'honneur d'accueillir une nouvelle exposition qui débute le 11 septembre 2019 et qui se poursuivra jusqu'au 15 janvier 2020. À l'honneur, Mme Diane Bouchard artiste peintre, originaire de La Malbaie mais qui réside à Québec. Elle nous présente son exposition qui a pour titre : Les Fruits d'une Passion!

Mme Bouchard fait de la peinture depuis la fin de sa carrière professionnelle dans la fonction publique, soit à partir de 2005. Attirée par l'aquarelle, les couleurs et les formes, elle explorera cette technique. Au fil du temps, désireuse de peaufiner son art, elle suivra des formations en dessin et assistera à plusieurs ateliers d'aquarellistes de renom. En 2015, un cours de peinture en acrylique lui ouvre une autre voie. Dès lors, elle fusionne les deux techniques. Ces toiles ne cherchent plus à refléter la réalité mais à créer une expérience visuelle et à stimuler l'imagination de ceux qui les regardent.

Membre de l'atelier d'aquarelle de Québec pendant plusieurs années, elle est depuis deux ans, la vice-présidente de la Société artistique de la Haute St-Charles regroupant artistes et artisans.

Notre artiste vedette sera sur place pour vous accueillir lors de son vernissage, le mercredi 16 octobre prochain de 17h à 19h.

Maison Gomin est fière de contribuer à faire connaître des artistes aux multiples talents et à leur offrir une visibilité dans un lieu unique et majestueux.

L'entrée est absolument gratuite et les visites se font entre 9h et 16h30, du lundi au vendredi ainsi que le samedi de 9h à 16h, au 2026, boul. René-Lévesque Ouest. Vaste stationnement intérieur et extérieur gratuit.

Bienvenue à tous!

SOURCE Maison Gomin

Renseignements: Julie Duval, Coordinatrice des expositions d'arts, 418-686-8811, jduval@athos.ca