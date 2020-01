Nouvelle exposition à la Maison Gomin : La Beauté du Coeur

QUÉBEC, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Une nouvelle exposition se tiendra à la Maison Gomin, du 15 janvier au 13 mai 2020. Nous vous présentons, à cette occasion, les œuvres d'une artiste en arts visuels de Québec madame Suzanne Lavigne. Cette nouvelle exposition qui a pour titre La Beauté du Cœur vous transportera dans l'univers d'une véritable passionnée par son art. Pour sa 24e exposition en solo, l'artiste de Québec présente des acryliques et des encres récentes élaborées sur papier, toile et support en bois. Présentées en galerie depuis 2012, les œuvres de cette artiste se situent essentiellement à la frontière de l'abstrait et du figuratif. Elle crée des œuvres épurées en travaillant beaucoup de ses mains. Cela lui permet de vraiment bien sentir la toile et de se livrer totalement au moment présent. Il en résulte des œuvres très personnelles qu'elle aime agrémenter de subtiles notes orientales.

Pour elle, l'œuvre établit un dialogue entre le regard que pose l'artiste sur le monde et celui que suscitera, chez l'observateur, le fruit de son élan artistique.

Résidente de Cap-Rouge, Suzanne Lavigne est très active tant sur la scène locale qu'internationale et son parcours a été jalonné de nombreuses reconnaissances, prix et mentions. Cela fait maintenant 28 ans qu'elle exerce pleinement sa passion. Elle expose un peu partout au Québec, en Europe et même au Japon. Ces œuvres se retrouvent même chez certains collectionneurs.

Pour en apprendre un peu plus sur la démarche artistique de Suzanne Lavigne, visitez son site internet via le lien suivant :

http://www.slavigne.com/

[email protected]

Vous êtes cordialement invité au vernissage qui aura lieu le mercredi 8 avril de 17h à 19h en présence de l'artiste qui se fera un plaisir de vous accueillir.

Lors du vernissage, madame Danielle Bouchard, une écrivaine de la région viendra faire lecture de trois de ses poèmes inspirés d'œuvres présentées lors de cette exposition.

L'entrée est absolument gratuite et les visites se font entre 9 h et 16h30, du lundi au vendredi et du samedi de 9h00 à 16h00 au 2026, boulevard René-Lévesque Ouest. Vaste stationnement intérieur et extérieur gratuit.

