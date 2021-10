Nouvelle expansion chez Ficodis : l'entreprise Cloumatic de Saint-Jérôme se joint au groupe

MONTRÉAL, le 7 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Groupe Ficodis annonce l'acquisition de Cloumatic, une entreprise de Saint-Jérôme qui se spécialise dans la vente d'outils et de fixations (clous, vis, agrafes). Cloumatic possède également sa propre marque - Lion - et celle-ci s'ajoutera au catalogue de produits offerts par Ficodis, aux côtés de la marque Cromson, exclusive à Ficodis, et d'autres grandes marques.

« Cloumatic est reconnue pour son expertise dans la région du nord de Montréal et partout au Québec, a déclaré le président de Ficodis, Christophe Bévillard. Cette acquisition permettra à Ficodis de consolider son offre et sa position dans le grand Montréal et sur le marché canadien dans ce domaine. Grâce aux volumes de ventes que nous pourrons générer en unissant nos forces, nous serons en mesure d'être encore plus performants pour servir nos clients, et ce, dans toutes les régions où nous sommes présents, au Québec, en Ontario ainsi qu'à Long Island dans l'État de New York. »

Cloumatic a été fondée en 1993 à Saint-Jérôme par Jacques Garon et Lucie Rondeau. En 2003, leur fils Jean-Philippe Garon s'est joint à l'équipe et il en est maintenant le président. L'entreprise compte aujourd'hui 24 employés possédant une expertise pointue et démontrée. En plus d'être spécialisée en systèmes d'attachement et d'outillage, l'entreprise offre un service de réparation d'outils de nombreuses marques. Elle a d'ailleurs obtenu les certifications des grandes marques pour les réparations d'outils admissibles à la garantie du manufacturier. Ses produits et services sont offerts aux entreprises comme aux particuliers.

« Cloumatic a décidé de joindre la grande famille de Ficodis dans l'objectif d'élargir son terrain de jeu, a poursuivi le président de Cloumatic, Jean-Philippe Garon. En prenant part à ce regroupement de distributeurs chevronnés, cela nous ouvre les portes d'un vaste marché, puisque nous pourrons alors offrir nos produits à un bassin de clients plus large. La force du groupe nous offrira aussi un accès encore plus large à des gammes de produits et des fournisseurs, au bénéfice ultime de nos clients. »

À propos de Ficodis

Ficodis est un groupe multi-spécialiste de distribution industrielle fondé en 2010 dont le siège social se situe à Montréal. Comptant 19 points de vente au Québec, en Ontario ainsi qu'à Long Island dans l'État de New York, le Groupe Ficodis est reconnu pour la qualité de son service, son expertise technique ainsi que son offre de produits et services personnalisés qui répondent aux besoins des entreprises manufacturières et des PME d'ici. L'entreprise est spécialisée dans quatre familles de produits : Outillage, Sécurité, Coupe et Puissance. Ficodis offre aussi des outils de qualité supérieure de sa propre marque Cromson, une gamme complète d'outils de coupe, d'outillage à main, d'abrasifs et autres produits de maintenance. Tous les produits offerts en magasin sont aussi disponibles en ligne sur le site fournitures-industrielles.ca. Afin d'accompagner sa croissance, Ficodis peut compter sur l'appui d'importants partenaires financiers tels que Fondaction et la Banque de Montréal. Pour plus d'information : www.ficodis.ca.

