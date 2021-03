Le Baromètre de confiance Edelman 2021 révèle une érosion de la confiance envers les élus,

les chefs d'entreprise et les médias

MONTRÉAL, le 12 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Canada fait actuellement face à une crise de la crédibilité accordée aux dirigeants et aux experts. Le Baromètre de confiance Edelman 2021 révèle que les nombreux enjeux urgents exacerbés par l'année sans précédent que nous avons connue ont contribué à ternir l'image des différentes figures d'autorité. Selon les résultats du sondage, la population ne fait plus confiance aux élus gouvernementaux, aux dirigeants d'entreprise et aux chefs religieux pour agir dans son intérêt. Au Canada, un impressionnant 50 pour cent des répondants croient que les chefs d'entreprise tentent délibérément de tromper les gens en disséminant de l'information qu'ils savent erronée et 46 pour cent estiment que les élus font de même.

Nouvelle étude : La crédibilité des dirigeants et des experts mise à mal au Québec comme au Canada (Groupe CNW/Edelman Relations Publiques Mondiales)

La crédibilité accordée aux experts a également enregistré un recul important par rapport à l'année précédente. Elle a connu une baisse de 16 points de pourcentage pour les spécialistes techniques des entreprises et les universitaires, de 4 points pour les journalistes et de 5 points pour les chefs d'entreprise, qui sont considérés comme une source d'information crédible par seulement 29 pour cent des Canadiens. En queue de peloton se trouvent les conseils d'administration, qui sont jugés crédibles par tout juste 26 pour cent de la population - leur résultat le plus faible de l'histoire du sondage.

Toutefois, l'indice de confiance au Québec se situe bien au-dessus de la moyenne (61 %), un niveau atteint par seulement le tiers des 27 pays sondés dans l'étude globale, et qui exclue le Canada (56 %). La pandémie a eu un effet positif au Québec sur l'indice de confiance (+4 par rapport à l'an dernier), particulièrement envers les entreprises (+10, à 62 %) et les gouvernements (+7, à 63 %).

Le Baromètre de confiance 2021 met en lumière le déclin croissant et généralisé de la confiance envers les sources d'information jadis jugées crédibles. La confiance envers toutes les sources d'information - médias traditionnels, moteurs de recherche, médias de marque et réseaux sociaux - a enregistré un recul marqué au cours de la dernière année. Du lot, seuls les médias traditionnels font l'objet d'un niveau de confiance neutre de la part du public. Bien que les résultats soient plus positifs au Canada qu'aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, près de la moitié des Canadiens croient que les journalistes communiquent sciemment de fausses informations dans le but de tromper le public, et plus de 50 % des répondants au pays estiment que les organisations médiatiques cherchent davantage à faire la promotion d'une idéologie qu'à informer le public.

Pour rajouter au défi posé par la situation, le Baromètre de confiance 2021 dévoile que seulement un Canadien sur cinq fait preuve d'une saine hygiène médiatique, et ce taux est comparable au Québec. La saine hygiène médiatique se définit par l'adhésion à au moins trois des habitudes suivantes : s'intéresser à l'actualité, éviter les chambres d'écho, vérifier l'information et ne pas amplifier d'informations non avérées. On observe une corrélation claire entre la volonté de se faire vacciner contre la COVID-19 et l'hygiène médiatique : les gens qui ont de saines habitudes d'information sont plus nombreux à se dire prêts à recevoir le vaccin au cours de la prochaine année que les répondants dont l'hygiène médiatique est plus précaire. Au Canada, le fossé vaccinal entre ces deux groupes se chiffre à 14 points de pourcentage.

« Il est intéressant de constater que malgré une hygiène médiatique faible et une chute de la confiance de manière généralisée, le Québec maintient un niveau de confiance plus élevé envers les médias québécois, comparativement au Canada, qui est à +5 points, passant à 59 %, tout comme envers les différentes sources : médias traditionnels (+8, à 63 %), moteurs de recherche (+9, à 56%) et les médias de marque (+9, à 51%) » souligne Ève Laurier, directrice générale d'Edelman Montréal. « Nous pouvons certainement se réjouir et se féliciter d'avoir de si bons résultats de confiance au Québec, mais cela vient avec une responsabilité de mener des communications claires et transparentes, pour éviter de se retrouver sur la pente descendante. »

Un peu plus d'un Canadien sondé sur trois affirme souhaiter recevoir le vaccin dès que possible et 66 pour cent des répondants accepteraient de se faire vacciner au cours de l'année, soit moins que les 70 pour cent ou plus requis pour atteindre l'immunité collective, selon les estimations de l'Agence de la santé publique du Canada. À ce chapitre, le Canada se situe au même niveau que le reste du monde, et à seulement 7 points de pourcentage devant son voisin du sud.

« Fait intéressant, notre sondage montre également que les communications émises par les employeurs sont actuellement jugées particulièrement dignes de confiance, ce qui représente une belle opportunité, doublée d'une responsabilité de taille, pour les dirigeants », explique Lisa Kimmel, présidente et chef de la direction d'Edelman pour le Canada et l'Amérique latine. « Les employeurs peuvent être des acteurs de premier plan pour combattre l'épidémie qu'est la désinformation en amplifiant les faits avérés, et en communiquant à leurs employés une information crédible, véridique, neutre et fiable. »

En cette année pour le moins tumultueuse, les Canadiens se disent principalement préoccupés par les pertes d'emplois (75 %), les cyberattaques (65 %) et les changements climatiques (63 %). Seulement 60 pour cent des Canadiens craignent d'attraper la COVID-19, et près de la moitié des répondants s'inquiètent de la perte des libertés citoyennes en cette année marquée par les fermetures, les confinements et les couvre-feux obligatoires.

La moitié des Canadiens sondés ont été témoins de mises à pied ou de réductions des effectifs dans leur milieu de travail au cours de la dernière année. Ils sont 49 pour cent à craindre que la pandémie accélère les pertes d'emplois causées par l'automatisation.

Parmi les enjeux les plus importants aux yeux des Canadiens, les répondants ont nommé l'amélioration des soins de santé, la réduction de la pauvreté et la lutte contre les fausses nouvelles.

Pour consulter les résultats complets du Baromètre de confiance, rendez-vous au www.edelman.ca/fr/trust-barometer/edelman-trust-barometer-2021

Pour vous inscrire à l'événement virtuel en direct qui aura lieu ce vendredi 12 mars, à midi (HE), cliquez ici.

À propos d'Edelman

Edelman est une agence de communication mondiale qui œuvre auprès d'entreprises nationales et internationales, établies comme émergentes, afin de leur permettre de protéger, de promouvoir et de faire évoluer leurs marques et leur réputation. Edelman s'est vu décerner nombre de récompenses : l'agence a reçu un Lion de Cannes en 2019, a été nommée au rang des trois agences de relations publiques de l'année par le magazine Strategy pendant trois années consécutives, et a été citée parmi les meilleurs lieux de travail de Glassdoor pendant huit années consécutives. Edelman est propriétaire des firmes spécialisées Edelman Intelligence (recherche) et United Entertainment Group (divertissement, sports, expérientiel).

À propos du Baromètre de confiance Edelman 2021

Le Baromètre de confiance Edelman 2021 est la 21e édition du sondage annuel mesurant la confiance du public et la crédibilité des institutions à l'échelle mondiale. Menée par la firme de recherche Edelman DxI entre le 19 octobre et le 18 novembre 2020, l'enquête canadienne consistait en une série de sondages en ligne de 30 minutes auprès d'un échantillon de 1 500 répondants représentatif de la population du pays en matière de sexe, d'âge et de provenance géographique. Pour en savoir plus, rendez-vous à edelman.ca/fr/trust-barometer.

SOURCE Edelman Relations Publiques Mondiales

Renseignements: ou planifier une entrevue, veuillez communiquer avec : Rafael Figueroa, Edelman Montréal : [email protected] ou 514 225-9723

Liens connexes

http://edelman.ca/