Nouvelle étude de l'Association des libraires du Québec - Les Québécois et leurs librairies indépendantes : un attachement bien enraciné

MONTRÉAL, le 19 août 2026 /CNW/ -- L'Association des libraires du Québec (ALQ) dévoile une étude inédite sur les retombées des librairies indépendantes au Québec. Réalisée par MCE Conseils, elle repose sur deux volets complémentaires : un portrait des librairies indépendantes, à partir de données recueillies auprès de 82 librairies indépendantes, soit 60 % du réseau, et une enquête menée auprès de 1164 répondants parmi leur clientèle afin de mieux comprendre la place qu'elles occupent dans leurs communautés.

L'étude fait ressortir deux constats principaux. D'une part, les librairies indépendantes sont profondément aimées pour ce qu'elles offrent : un service-conseil humain, un accès privilégié à la culture québécoise, des lieux de rencontre et des espaces de découverte. D'autre part, elle trace le portrait d'un réseau de petites entreprises culturelles présentes dans 16 régions, économiquement actives, mais confrontées à des marges financières très limitées.

La force des librairies indépendantes : conseil et découverte

Les répondants décrivent leur librairie indépendante comme un lieu de conseil, de découverte et de bien-être. Selon l'étude, 95 % affirment que leur librairie contribue à leur bien-être, 93 % estiment qu'elle renforce leur sentiment d'appartenance au quartier ou à la ville, et 59 % connaissent le nom d'une personne qui travaille dans la librairie qu'ils fréquentent le plus.

Cette relation privilégiée se reflète dans la qualité de l'expérience : les répondants attribuent une note de 9,46 sur 10 à l'expérience client globale en librairie indépendante, contre 5,58 dans les autres commerces vendant des livres, et de 9,28 sur 10 à la qualité du service-conseil, contre 4,46 ailleurs.

Les librairies jouent aussi un rôle majeur dans la découverte et la diversité culturelle. Selon l'étude, 83 % des répondants ont déjà découvert un livre, un auteur, une autrice ou une maison d'édition québécoise grâce aux conseils d'un libraire indépendant. Plus de 70 % considèrent également que la fréquentation d'une librairie indépendante augmente la pluralité des auteurs et autrices qu'ils lisent, leur fréquence de lecture et la diversité des ouvrages qu'ils découvrent.

Portrait-robot d'une librairie indépendante en 2026

Le portrait économique révèle un réseau de commerces culturels bien ancrés dans leurs milieux. La majorité des librairies indépendantes sont de petites entreprises : 85 % n'ont qu'une seule succursale, et la librairie moyenne existe depuis 34 ans. Présentes dans 16 régions administratives, elles contribuent à l'animation des centres-villes, des quartiers, des villages et des artères commerciales.

Leur effet dépasse les murs de la librairie : 55 % des répondants disent aussi dépenser dans les commerces avoisinants lors d'une visite, et 64 % fréquenteraient beaucoup moins -- ou plus du tout -- une artère commerciale si la librairie indépendante qui s'y trouve disparaissait.

Elles jouent aussi un rôle direct dans la vitalité du livre québécois : environ 50 % de leurs ventes proviennent de livres québécois, et plus de 80 % organisent des activités culturelles comme des lancements ou des rencontres avec des auteur•rice•s.

Ces librairies génèrent près de 300 M$ de revenus annuels, dont 262 M$ en ventes de livres neufs, soutiennent 3 005 emplois directs et indirects et contribuent à hauteur de 225 M$ au PIB du Québec. Elles évoluent toutefois avec des marges limitées : leur marge bénéficiaire moyenne est de 3,6 %, et 23 % considèrent leur situation financière comme fragile ou très fragile.

« Les libraires demeurent optimistes : 67 % envisagent les prochaines années favorablement. Mais cet optimisme repose aussi sur des équilibres fragiles, notamment les ventes aux collectivités, jugées très importantes pour la viabilité de plus de 85 % des librairies indépendantes », souligne Gabrielle Simard, directrice générale de l'Association des libraires du Québec.

À propos de l'Association des libraires du Québec

Créée en 1969, l'Association des libraires du Québec (ALQ) est un intervenant majeur dans l'industrie du livre. Elle compte près de 140 librairies indépendantes membres réparties sur tout le territoire du Québec, dont quelques-unes hors Québec. Sa mission est de contribuer au succès des librairies indépendantes, au développement professionnel des libraires, et de rallier l'écosystème afin de faire rayonner les livres et la lecture.

SOURCE Association des libraires du Québec

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