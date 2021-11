Nouvelle étape franchie pour le projet de modernisation de l'Hôpital de Sept-Îles

SEPT-ÎLES, QC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, annonce que le Centre de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) est autorisé à élaborer le dossier d'affaires pour le projet de modernisation de plusieurs secteurs névralgiques de l'Hôpital de Sept-Îles.

Le projet, dont le coût estimé est de 159 millions $, prévoit la modernisation de l'urgence, du bloc opératoire, de l'endoscopie, de la chirurgie d'un jour et de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux. À terme, les travaux permettront de mieux répondre aux besoins croissants de la population de la région tout en se conformant aux normes les plus récentes en matière de sécurité, de prévention et de contrôle des infections.

Le nouveau projet est donc inscrit dans la catégorie des projets en planification au Plan québécois des infrastructures. Une enveloppe budgétaire de 15,4 millions $ est accordée au CISSS pour l'élaboration du dossier d'affaires, qui permettra de préciser les différents éléments de l'option retenue dans le cadre du dossier d'opportunité. Par la suite, suivant les attestations favorables de l'établissement, de la Société québécoise des infrastructures (SQI) et du ministère de la Santé et des Services sociaux sur le dossier d'affaires, les recommandations d'usage afin d'obtenir l'autorisation du Conseil des ministres seront faites pour la réalisation complète du projet.

Citations :

« Le projet en cours à l'Hôpital de Sept-Îles permettra de fournir un environnement mieux adapté aux patients et au personnel. Notre priorité est de mettre en œuvre les projets susceptibles de mieux répondre aux besoins de la population, tout en s'assurant d'offrir les meilleurs services auxquels elle a droit. Nous sommes à l'écoute et nous prenons les moyens nécessaires pour offrir les meilleures infrastructures possibles en matière de santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très heureux de constater que le projet de modernisation de l'Hôpital de Sept-Îles chemine et que cette étape importante nous rapproche de sa réalisation. Les installations actuelles sont vétustes et, à terme, les travaux permettront d'optimiser le fonctionnement de plusieurs secteurs afin d'améliorer la qualité des services offerts à la population de cette région de la Côte-Nord. Je tiens à remercier les équipes qui travaillent à mener à bien ce projet, et je leur offre mon soutien pour les étapes encore à venir, que je suivrai avec grand intérêt. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

Rappelons que la bonification de la portée initiale du projet a été annoncée en 2019.

