Nouvelle étape de franchie pour le Complexe Lithium Amérique du Nord avec le démarrage de l'usine de traitement

Faits saillants

Nouvelle étape de franchie dans le redémarrage de la production du Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) au Québec, avec le démarrage des opérations de traitement

LAN est en bonne voie pour reprendre la production de spodumène (lithium) en mars 2023.

LA MOTTE, QC, le 27 févr. 2023 /CNW/ - Sayona a franchi une nouvelle étape dans la reprise de la production de spodumène (lithium) au Complexe Lithium Amérique du Nord (LAN) au Québec, Canada, avec le démarrage réussi des opérations de traitement.

Le démarrage de l'usine de traitement comprenait la circulation du minerai dans l'ensemble du système, du concassage au triage, au broyage et à la séparation, qui a suivi l'achèvement des activités de mise en service.

De gauche à droite : Sébastien Boivin, directeur de l'optimisation de l’usine de LAN ; Jean Roy, directeur de l’usine ; Gabriel Fortin, expert technique de l’usine ; Yves Desrosiers, directeur général de LAN ; Sylvain Collard, vice-président exécutif et Chef des opérations. (Groupe CNW/SAYONA)

Le démarrage se poursuit dans le respect des délais et du budget. La production du premier concentré de lithium commercialisable étant prévue pour la fin mars 2023. Cela marque une étape importante à la fois pour Sayona et pour le Québec, en tant que premier producteur de lithium en roche dure en Amérique du Nord. Cette annonce poursuit les mises à jour habituelles de Sayona, soit deux fois par mois, et à mesure que la société progresse vers la production envisagée.

Sayona prévoit que la première expédition de concentré de spodumène (lithium) de LAN aura lieu en juillet 2023, avec quatre expéditions ciblées pour la première moitié de l'exercice 2024. La société vise une production totale comprise entre 85 000 tonnes et 115 000 tonnes au cours de cette période (voir le communiqué de presse ASX du 17 février 2023).

« Félicitations à toute l'équipe de Sayona pour les progrès soutenus vers le démarrage de LAN, qui a été un accomplissement incroyable. À quelques jours de la production de concentré de lithium commercialisable, c'est un moment passionnant à la fois pour Sayona et pour le Québec, alors que nous travaillons à la construction du premier centre intégré de production de lithium en Amérique du Nord. » mentionne Brett Lynch, Directeur général et Chef de la direction de Sayona.

Publié au nom du Conseil d'administration.

Références aux précédents communiqués de ASX

Redémarrage du NAL sur la bonne voie et dans les limites du budget - 17 février 2023

Présentation aux investisseurs - 10 février 2023

Rapport trimestriel d'activités - 31 janvier 2023

Nouvelle étape importante pour LAN avec un essai réussi de concassage de minerai - 31 janvier 2023

La Société confirme qu'elle n'a pas connaissance de nouvelles informations ou données qui affectent matériellement les informations incluses dans l'annonce de marché originale et que toutes les hypothèses et paramètres techniques importants continuent à s'appliquer et n'ont pas changé matériellement. La Société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la Personne Qualifiée sont présentées n'ont pas été matériellement modifiés par rapport aux annonces de marché originales.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets, pratiquement tous situés au Québec. Elle possède notamment le complexe Lithium Amérique du Nord qui entrera en production au printemps 2023. Le complexe deviendra une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert, tous les deux situés sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James. L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited, qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 2 milliards de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200, qui comprend les 200 sociétés ayant les plus grandes capitalisations boursières de l'Australie.

SOURCE SAYONA

Renseignements: et demandes médias : Cindy Valence, Cheffe de la direction développement durable, C : (819) 277-5396, Courriel : [email protected]