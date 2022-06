Le rapport démontre que les employeurs doivent faire preuve de plus de créativité et d'innovation dans leur stratégie de gestion des talents

MILWAUKEE, 16 juin 2022 /CNW/ - Alors que les besoins en compétences informatiques évoluent plus rapidement que jamais et que les talents technologiques spécialisés sont très prisés, les compétences générales essentielles, que l'on appelle aussi « compétences en leadership », sont négligées dans le processus de recrutement et d'affectation des ressources. Bien que l'on continue à parler de la nature cruciale de l'amélioration des compétences et du recyclage professionnel, le potentiel latent reste inexploité au sein des travailleurs du milieu de la pyramide des talents technologiques. Selon le rapport « The New Age of Tech Talent » publié par Experis, un leader mondial du recrutement de professionnels de l'informatique et des services gérés qui fait partie de ManpowerGroup (NYSE : MAN), les employeurs doivent faire preuve de plus de créativité et de souplesse dans leur stratégie en matière de talents, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur entreprise. L'étude suggère que les responsables des RH devraient être guidés par les données relatives aux effectifs, une philosophie claire en matière de talents et une volonté d'expérimentation.

« Le secteur de l'informatique connaît une croissance rapide, a déclaré Jonas Prising, chef de la direction de ManpowerGroup. Alors qu'il existe une forte demande de candidats hautement techniques, les candidats généralistes faisant preuve d'adaptabilité recèlent un énorme potentiel souvent inexploité. Cela peut avoir un effet néfaste, car les compétences non techniques que possèdent ces personnes sont souvent les plus difficiles à trouver. Les entreprises peuvent se tourner vers l'intérieur pour explorer pleinement le potentiel de la main-d'œuvre et perfectionner les compétences de leurs employés afin de combler les lacunes et de répondre à leurs besoins en matière de talents. »

Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils avaient du mal à pourvoir certains postes techniques, 34 % des responsables du recrutement ont répondu que les candidats ne possédaient pas les bonnes compétences techniques, 32 % n'avaient pas l'expérience pertinente et 27 % n'avaient pas les bonnes compétences générales. L'étude indique également que 22 % des responsables du recrutement ont beaucoup de mal à trouver des chefs de projet informatique, suivis par les analystes en cybersécurité, les développeurs de logiciels et les spécialistes de l'IA/apprentissage automatique (20 % chacun). Les compétences non techniques les plus recherchées par les employeurs pour les postes techniques sont la pensée critique et l'analyse, la créativité et l'originalité, le raisonnement et la résolution de problèmes, la fiabilité et l'autodiscipline, ainsi que la résilience et l'adaptabilité*.

Ger Doyle, chef, Innovation numérique et commerciale à Esperis, ajoute : « Quel que soit le secteur, la conversation sur le manque de compétences technologiques porte souvent sur les postes de débutants et de professionnels chevronnés et ignore les talents existants qui ont de solides compétences techniques et un sens intuitif de l'entreprise, mais qui peuvent manquer d'exposition aux technologies émergentes et d'une feuille de route pour leur futur développement de carrière. »

Compte tenu du grand nombre d'entreprises qui se font concurrence pour recruter des informaticiens au sein du même bassin de talents, les employeurs ont une occasion en or de regarder plus loin. Souvent, les candidats sont négligés parce qu'ils n'ont pas les compétences traditionnelles. En outre, les stratégies de recrutement qui intègrent une plus grande diversité de genres et d'ethnies sont également importantes dans la recherche des bons talents en informatique.

Les résultats publiés dans « The New Age of Tech Talent » sont basés sur une enquête menée auprès de 40 000 employeurs dans 40 pays et révèlent que les entreprises accélèrent leurs investissements dans la technologie et donnent la priorité à la cybersécurité (46 %), à l'Internet des objets (IdO) (44 %), aux plateformes de commerce électronique (43 %) et à l'infonuagique (41 %). *

Le rapport met en évidence quatre façons dont les entreprises peuvent donner vie à de nouvelles idées :

Rechercher à l'interne : Une entreprise sur cinq dans le monde a du mal à trouver des professionnels techniques qualifiés, et les compétences en informatique et en données sont les plus difficiles à trouver pour 30 % des entreprises. Les entreprises doivent de plus en plus se tourner vers leurs effectifs pour pourvoir leurs postes, en exploitant le potentiel de la main-d'œuvre et en perfectionnant les compétences de leurs employés pour combler les lacunes et relever les défis à venir.

Une entreprise sur cinq dans le monde a du mal à trouver des professionnels techniques qualifiés, et les compétences en informatique et en données sont les plus difficiles à trouver pour 30 % des entreprises. Les entreprises doivent de plus en plus se tourner vers leurs effectifs pour pourvoir leurs postes, en exploitant le potentiel de la main-d'œuvre et en perfectionnant les compétences de leurs employés pour combler les lacunes et relever les défis à venir. Trouver le talent caché : La réalité du secteur technologique fait en sorte que les employeurs doivent faire preuve d'une plus grande adaptabilité, trouver de nouvelles sources de talents et les recruter en fonction de leur potentiel, et pas nécessairement selon l'expérience passée. Les approches traditionnelles axées sur le filtrage des candidats en fonction de leurs compétences et de leurs expériences ne permettent pas toujours d'identifier les recrues qui possèdent les qualités brutes requises par les employeurs.

La réalité du secteur technologique fait en sorte que les employeurs doivent faire preuve d'une plus grande adaptabilité, trouver de nouvelles sources de talents et les recruter en fonction de leur potentiel, et pas nécessairement selon l'expérience passée. Les approches traditionnelles axées sur le filtrage des candidats en fonction de leurs compétences et de leurs expériences ne permettent pas toujours d'identifier les recrues qui possèdent les qualités brutes requises par les employeurs. Miser sur la stratégie axée sur les données : Pour obtenir de meilleurs résultats en matière de recrutement, de fidélisation et de stratégies de RH, les entreprises peuvent utiliser des outils d'analyse de données afin de prendre de meilleures décisions et de réduire l'attrition. Alors qu'une entreprise sur trois dans le monde prévoit d'investir davantage dans les technologies d'IA notamment l'apprentissage automatique, au cours de la prochaine année, les outils d'évaluation des aptitudes et de la personnalité permettent de prendre des décisions d'embauche plus efficaces.

Pour obtenir de meilleurs résultats en matière de recrutement, de fidélisation et de stratégies de RH, les entreprises peuvent utiliser des outils d'analyse de données afin de prendre de meilleures décisions et de réduire l'attrition. Alors qu'une entreprise sur trois dans le monde prévoit notamment l'apprentissage automatique, au cours de la prochaine année, les outils d'évaluation des aptitudes et de la personnalité permettent de prendre des décisions d'embauche plus efficaces. Diriger en toute confiance : Les entreprises guidées par leur culture et leurs valeurs seront celles qui s'adapteront le mieux à la nouvelle réalité de la main-d'œuvre et gagneront la guerre des talents. Fait important, 7 travailleurs sur 10 déclarent qu'il est important pour eux d'avoir des dirigeants en qui ils peuvent avoir confiance et qu'ils peuvent suivre, et 2 employés sur 3 souhaitent travailler au sein d'une entreprise qui partage leurs valeurs.

Dans le cadre de l'engagement de ManpowerGroup à devenir un créateur de talents à grande échelle et à améliorer l'employabilité et la prospérité pour tous, Experis Academy aide les entreprises à former les travailleurs technologiques et professionnels d'autres domaines recherchés, et à améliorer et à mettre à jour leurs compétences rapidement et à grande échelle, afin de leur proposer des emplois intéressants et durables tout en les aidant à perfectionner leurs compétences pour l'avenir.

L'étude «The New Age of Tech Talent» et la méthodologie utilisée par Experis sont disponibles ici .

