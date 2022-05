Nouvelle entente passerelle entre le Collège Air Richelieu et la compagnie aérienne Pascan aviation

Une excellente nouvelle pour les instructeurs et finissants du Collège Air Richelieu en contexte de pénurie de pilotes!

SAINT-HUBERT, QC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Collège Air Richelieu, une des plus importantes écoles de pilotage au Canada, a le plaisir d'annoncer une toute nouvelle passerelle pour ses instructeurs et finissants avec la compagnie aérienne Pascan aviation.

Avec 185 employés à travers son réseau, dont 75 pilotes, Pascan aviation, ce transporteur régional 100 % québécois, transporte plus de 4 000 passagers par mois et offre des vols quotidiens dans plus de 10 destinations à travers le Québec.

Les instructeurs et finissants du Collège Air Richelieu ont donc de quoi se réjouir, car cette nouvelle passerelle, qui leur permet d'accéder directement aux entrevues de sélection, s'ajoute à celles déjà existantes avec la compagnie aérienne Jazz Aviation, le service aérien d'assistance médicale Airmedic ainsi que la firme de services-conseils spécialisée en transport aérien, Octant Aviation.

Selon les statistiques, l'Amérique du Nord aura besoin de 65 000 nouveaux pilotes d'ici 10 ans1. Ces passerelles contribuent ainsi à préparer un avenir prometteur pour les pilotes au sein du secteur de l'aviation. « Nous sommes très fiers de nos ententes passerelles qui offrent la possibilité à nos meilleurs instructeurs et finissants de faire progresser rapidement leur carrière de pilote professionnel », a déclaré Thierry Dugrippe, directeur des opérations d'Air Richelieu.

À propos du Collège Air Richelieu

Le Collège Air Richelieu est un centre de formation anciennement connu sous le nom d'Aéroclub de Montréal, et ce, depuis 1928. Fidèle à sa tradition d'excellence, le Collège Air Richelieu a été la première école privée de pilotage à obtenir un DEC en 2019. Il forme en moyenne 100 pilotes par an et dispose d'infrastructures à la fine pointe de la technologie. Formant des pilotes d'un peu partout à travers le monde, et comptant parmi ses anciens élèves des astronautes et des commandants de bord travaillant au sein des plus prestigieuses compagnies aériennes, la réputation du Collège Air Richelieu n'est plus à faire.

_________________________________________ 1 Sources CAE: https://www.cae.com/cae-pilot-demand-outlook-2020/CAE-Pilot-Demand-Outlook-2020.pdf

SOURCE Collège Air Richelieu

Renseignements: Thierry Dugrippe, directeur des opérations, 514-772-7001, [email protected]