Nouvelle entente entre le gouvernement du Canada et celui du Québec visant à aider les Québécois en situation d'itinérance, ou susceptibles de le devenir, à se protéger de la COVID-19

QUÉBEC, le 13 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada, Ahmed Hussen, ainsi que le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec, Lionel Carmant, annoncent aujourd'hui qu'un financement fédéral additionnel de 48,5 millions de dollars est rendu disponible aux communautés du Québec pour 2021-2022 dans le cadre du programme Vers un chez-soi, pour soutenir la réponse du secteur de l'itinérance à la pandémie de la COVID-19 au Québec.

La pandémie continue d'avoir des répercussions réelles et tangibles sur la santé et la sécurité des communautés. Ces répercussions sont plus graves pour les personnes dont les conditions de vie sont incertaines ou qui n'ont pas d'endroit où se loger.

Conformément à l'Entente Canada-Québec visant à soutenir la réponse du secteur de l'itinérance à la COVID-19 dans le cadre de Vers un chez-soi, les centres intégrés (universitaires) de santé et de services sociaux continueront d'assurer la gestion du financement disponible sur leur territoire en ayant la flexibilité nécessaire pour répondre aux priorités permettant de contrer les problématiques relatives à la pandémie de la COVID-19. Ces fonds additionnels offrent à des organismes communautaires à travers le Québec la souplesse dont ils ont besoin pour répondre aux priorités communautaires, comme la réduction du surpeuplement des refuges, la mise en place d'espaces d'isolement, l'offre de solutions de logement permanentes ou la prestation directe de services médicaux.

En plus de répondre aux répercussions de la COVID-19, les communautés qui reçoivent des fonds dans le cadre de Vers un chez-soi peuvent utiliser le financement pour fournir des services de logement et de soutien aux personnes en situation d'itinérance ou susceptibles de le devenir.

Citations :

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez soi sûr et abordable. Ce financement contribuera à faire en sorte que les communautés du Québec puissent continuer à soutenir en toute sécurité les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, alors que nous faisons face aux défis toujours présents que présente la pandémie. Nous continuons à travailler avec nos partenaires du gouvernement du Québec pour nous assurer que personne ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Ahmed Hussen ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada

« On a pu remarquer dans les derniers mois qu'en période de pandémie, les organismes qui œuvrent auprès des personnes en situation d'itinérance sont davantage sollicités. Les besoins sont accrus et leurs ressources peinent à y répondre. Ce financement additionnel au programme Vers un chez-soi témoigne de la grande collaboration entre nos deux gouvernements, et je m'en réjouis. Il donnera les moyens à ceux et celles qui se dévouent auprès des personnes en situation d'itinérance de déployer davantage leurs efforts. Je tiens d'ailleurs à souligner leur ténacité et leur engagement remarquable auprès de cette clientèle vulnérable. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec

Faits saillants :

L'Entente Canada-Québec concernant Vers un chez-soi 2019 à 2024 a été conclue en 2019. Elle établit les modalités de collaboration entre les deux gouvernements pour la mise en œuvre du programme Vers un chez-soi dans le respect des compétences et des priorités du Québec.

L'Entente Canada-Québec visant à soutenir la réponse du secteur de l'itinérance à la COVID-19 dans le cadre de Vers un chez-soi s'appuie sur les modalités et les principes de collaboration établis dans les ententes précédentes sur l'itinérance et est fondée sur les structures des organisations de prestation de services du Québec.

Lors de son Énoncé économique de l'automne 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un financement additionnel de 299,4 millions de dollars pour 2021-2022, lequel sera versé par l'entremise du programme Vers un chez-soi : la Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Ce financement supplémentaire vise à prévenir la propagation de la COVID-19 dans les services d'hébergement d'urgence et à empêcher que les personnes en situation de vulnérabilité se retrouvent à la rue.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a investi près de 400 millions de dollars d'un bout à l'autre du pays, dont 70,5 millions $ au Québec, au titre du financement d'urgence lié à la COVID-19 pour soutenir les personnes itinérantes ou susceptibles de le devenir, dans le cadre de Vers un chez-soi : la Stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

Dans le budget de 2021, le Gouvernement du Canada s'est engagé à investir 567 millions de dollars supplémentaires à travers le Canada pour 2022-2023 et 2023-2024 par l'entremise du programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

Au Québec, depuis le début de la pandémie, plusieurs actions ont été entreprises pour limiter l'impact de celle-ci sur les personnes en situation d'itinérance, notamment l'ajout de lit d'hébergement d'urgence, la publication de plusieurs documents de soutien clinique et organisationnel à l'intention des établissements du réseau de la santé et des services sociaux et des organismes communautaires.

Le gouvernement du Québec travaille actuellement à l'élaboration du prochain plan d'action interministériel en itinérance, lequel prévoira des mesures concrètes pour prévenir l'itinérance et améliorer le bien-être des personnes qui sont dans une telle situation.

