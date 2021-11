Le projet gagnant de 2021 mis en vedette le premier jour du Mois de la littératie financière au Canada

TORONTO, le 1er nov. 2021 /CNW/ - La Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) s'associe de nouveau avec la Banque CIBC pour inviter des jeunes de partout au Canada à créer de nouveaux outils et ressources qui aideront d'autres jeunes comme eux à améliorer leurs connaissances, leurs compétences et leurs capacités financières.

Le programme Mon argent, mon avenir lance aux jeunes de 14 à 18 ans le défi de mettre à profit leur créativité, leur talent et leur passion pour concevoir de nouvelles ressources d'apprentissage qui faciliteront la transmission de connaissances et de compétences financières à d'autres jeunes. Ce programme innovateur d'apprentissage entre pairs vise à insuffler un esprit ludique et créatif dans l'acquisition d'une aptitude à la vie quotidienne essentielle - la littératie financière.

Danika Hindson et Valentina Mounzer, d'Ottawa, en Ontario, sont les lauréates du tout premier Défi Mon argent, mon avenir, et ont reçu le premier prix de 10 000 $. Ces adolescentes et leur projet gagnant intitulé Breadwinner sont mis en vedette aujourd'hui sur le site Web de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada (ACFC).

Les jeunes sont de nouveau appelés à participer au Défi de 2022 en soumettant leurs propositions. Celles-ci peuvent être en français ou en anglais et peuvent prendre diverses formes - vidéo, chanson, poème, balado, livret, animation, œuvre d'art - ou toute autre forme ou support grâce auquel les jeunes pensent pouvoir mobiliser d'autres jeunes en les initiant à des notions financières. Afin de contribuer à accroître la littératie financière des jeunes, la CIBC propose également d'organiser des webinaires d'éducation financière dans les écoles locales qui en font la demande.

La clôture de la Compétition nationale Mon argent, mon avenir aura lieu en juin 2022. À cette occasion, des prix destinés à financer des études ou de la formation seront décernés à un.e lauréat.e ou partagés en parts égales entre les membres d'une équipe gagnante. Les prix de la Compétition nationale sont les suivants : 1er prix - 10 000 $; 2e prix - 5 000 $ et 3e prix - 2 500 $.

Vous trouverez de l'information détaillée au sujet du Défi, notamment sur le processus d'inscription, ainsi que des vidéos sur les projets gagnants de 2021 à Mon Argent Mon Avenir (defimonargentmonavenir.ca).

Gary Rabbior, président, Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE)

« Pour faire avancer la littératie financière, il faut des apprenants engagés, affirme Gary Rabbior, président de la FCEE. Le Défi Mon argent, mon avenir réalise cet objectif puisque les jeunes jouent un rôle actif et créatif dans leur propre éducation financière. Nous sommes reconnaissants à la Banque CIBC de son appui financier à ce programme, qui peut avoir un impact positif sur la littératie financière et l'avenir financier de tant de jeunes.

Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification financière et conseils, Banque CIBC

« Nous sommes heureux de participer de nouveau à ce programme innovateur qui vise à aider les jeunes à réaliser leurs ambitions financières. »

