Nouvelle directrice générale à l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec - Avis de nomination de madame Maya Raic

MONTRÉAL, le 11 fév. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) a le plaisir d'annoncer la nomination de madame Maya Raic à titre de directrice générale. Madame Raic détient une forte expérience en gestion, tant dans les secteurs publics et privés. Elle est membre de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec et détient une maitrise en administration des affaires ainsi qu'en sciences politiques. Madame Raic fut également membre de la Financial Women Association (FWA) et de l'Association des femmes en assurance de Montréal. Gestionnaire chevronnée et appréciée, elle siège actuellement à plusieurs conseils d'administration. Son travail assidu et sa volonté de créer des liens durables et efficaces auprès des partenaires et des instances gouvernementales seront des atouts majeurs pour l'OOAQ.