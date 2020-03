Nouvelle direction pour Gilead Sciences Canada, Inc. - Melissa Koomey est nommée vice-présidente et directrice générale

MISSISSAUGA, ON, le 5 mars 2020 /CNW/ - Gilead Sciences Canada Inc. (Gilead Canada), établie à Mississauga, en Ontario, a annoncé aujourd'hui la nomination de Melissa Koomey au poste de vice-présidente et directrice générale. Mme Koomey dirigera l'équipe de Gilead Sciences du Canada.

« Nous sommes heureux d'accueillir Melissa à titre de nouvelle vice-présidente et directrice générale de l'exploitation au Canada, a déclaré Rudolf Ertl, premier vice-président, Activités commerciales, Australie/Canada/Europe. En plus de sept ans de service chez Gilead, Melissa a occupé de nombreux postes de direction, dont, plus récemment, le poste de vice-présidente de l'Unité d'affaires VIH des États-Unis, ce qui fait de Melissa une dirigeante exceptionnelle pour notre équipe canadienne. »

Avant de se joindre à Gilead Sciences, Mme Koomey a occupé des postes de direction dans différents domaines thérapeutiques chez plusieurs fabricants de médicaments novateurs. Elle détient un baccalauréat ès arts du Yale College et une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Harvard Business School. Mme Koomey est également membre du conseil d'administration du National AIDS Memorial de San Francisco, en Californie.

« Je suis honorée d'avoir été choisie pour diriger Gilead Canada, a indiqué Mme Koomey. Nous nous trouvons à une période charnière pour les sociétés pharmaceutiques au Canada. Au fur et à mesure que le contexte relatif aux fabricants de médicaments novateurs évolue, nous visons à optimiser l'accès des patients à des médicaments novateurs d'une manière durable. »

« Le Canada est un marché de première importance pour les activités mondiales de Gilead, et je suis très heureux que ce soit Melissa qui dirigera cette prochaine étape du parcours de Gilead Canada », a précisé M. Ertl. Mme Koomey succède à Kennet Brysting, aujourd'hui vice-président de Gilead Sciences, Stratégie commerciale mondiale, VIH et virus émergents, établi à Foster City, en Californie. « Nous remercions Kennet Brysting, qui a eu une incidence importante sur nos activités au Canada pendant son mandat », a déclaré M. Ertl.

À propos de Gilead Sciences

Gilead Sciences, Inc. est une société biopharmaceutique vouée à découvrir, développer et commercialiser des médicaments novateurs dans des secteurs où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. L'entreprise s'est donné pour mission d'améliorer les soins des patients souffrant de maladies menaçant le pronostic vital. Gilead a des sociétés affiliées dans plus de 35 pays à travers le monde, avec son siège social à Foster City, en Californie. Gilead Sciences Canada, Inc. est la société affiliée canadienne de Gilead Sciences, Inc. Elle a été établie à Mississauga (Ontario) en 2006.

SOURCE Gilead Sciences, Inc.

Renseignements: Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Sarey Wulf, [email protected], 1 905 363-8036