L'organisation au service de la création d'affaires en économie sociale nomme Félix Corriveau à sa tête.

TORONTO, le 18 août 2025 /CNW/ - Le conseil d'administration d'Impact ON est heureux d'annoncer la nomination de Félix Corriveau au poste de directeur général. Cette nomination dans un contexte de tensions commerciales survient alors que l'organisation entend redoubler d'efforts pour que les entreprises à mission sociale et les coopératives jouent pleinement leur rôle dans la relance économique pour créer une économie plus inclusive.

Le nouveau directeur général d'Impact ON, Félix Corriveau (Groupe CNW/Impact ON)

« Félix est une force mobilisatrice qui comprend avec acuité que nous sommes à un moment charnière », a fait valoir la présidente du conseil d'administration d'Impact ON, Christina Clark. « Il est plus que jamais primordial de mettre de l'avant un modèle d'affaires qui allie performance économique et impact social. L'acuité politique de Félix, son expertise en communication, en finance et création de partenariats va guider l'organisation vers une croissance durable, au service des entreprises d'impact qui transforment l'économie canadienne », a-t-elle ajouté.

Avant de se joindre à Impact ON, Félix Corriveau a travaillé pendant près de 15 ans comme journaliste, notamment pour Radio-Canada. Il a ensuite œuvré comme conseiller politique avant de s'orienter en finance, où il a travaillé dans le domaine des investissements en infrastructure. Il cumule aussi de solides antécédents dans la représentation des municipalités canadiennes au niveau fédéral. Entrepreneur chevronné, il a également fondé son cabinet de services-conseils spécialisé en positionnement stratégique et développement d'affaires.

« C'est un immense honneur de joindre Impact ON et de contribuer à faire de nos entreprises à mission sociale des piliers de la relance et de la diversification économique », a fait valoir Félix Corriveau. « Le modèle d'affaires mis de l'avant par Impact ON est un antidote contre notre vulnérabilité économique. Investir dans l'économie sociale et dans les coopératives, créer de bons emplois, renforce l'autonomie des communautés, préserve notre environnement et nous protège contre les tensions commerciales internationales », a-t-il expliqué.

Au cours de son mandat, Félix Corriveau entend notamment se consacrer à une forte mobilisation des secteurs public et privé, des bailleurs de fonds, des gouvernements et de la population pour créer des opportunités économiques alignées sur les besoins réels des communautés, à commencer par les collectivités francophones et bilingues du Canada.

À propos d'Impact ON

Impact ON est une organisation qui appuie les entreprises à impact social, telles que les coopératives, dans leur démarrage, croissance et financement. En favorisant des partenariats structurants, Impact ON contribue à une économie plus inclusive, résiliente et innovante.

