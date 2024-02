Nouvelle direction générale chez Entreprendre ici

Ibrahim Kabore a rejoint les rangs de l'équipe depuis le 22 janvier 2024

MONTRÉAL, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Entreprendre ici est ravi d'annoncer l'embauche de la nouvelle direction générale de l'organisme. Au cours du processus rigoureux que nous avons suivi, nous avons eu l'occasion de rencontrer un grand nombre de candidats fort intéressants. Le candidat retenu correspond aux exigences de ce poste clé pour notre organisme dont la responsabilité est de soutenir les entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle du Québec et continuer à assurer une bonne gestion des fonds octroyés par le gouvernement du Québec.

Il nous fait donc plaisir de vous annoncer qu'Ibrahim Kabore agit à titre de directeur général depuis le 22 janvier 2024. C'est un professionnel passionné doté d'une maîtrise en administration (MBA), axée sur un projet de recherche portant sur l'écosystème entrepreneurial au Québec. Fort de près de 10 ans d'expérience dédiée au conseil et à l'accompagnement d'entrepreneurs, il a acquis une compréhension approfondie des défis et des opportunités qui jalonnent le parcours entrepreneurial. En plus de son expertise en conseil, Ibrahim est un entrepreneur d'expérience dans les secteurs de l'énergie et des technologies d'affaires sur le marché africain. Sa vision novatrice et son engagement envers le développement durable se reflètent dans ses initiatives entrepreneuriales.

Ibrahim a occupé jusqu'à récemment un rôle de leadership, dirigeant une équipe d'une trentaine de personnes au sein d'un organisme à but non lucratif (OBNL) au cœur de l'écosystème montréalais de l'employabilité, de l'entrepreneuriat et de l'intervention psychosociale. Sa capacité à inspirer et à diriger se manifeste par la croissance et la cohésion de son équipe.

Impliqué entre autres comme mentor en gestion d'entreprise chez Futurpreneur Canada, membre de jury du comité de Financement STA à l'école des entrepreneurs du Québec et membre de la table de développement économique de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, Ibrahim contribue activement au rayonnement de la communauté entrepreneuriale en partageant ses connaissances et son expérience avec la prochaine génération d'entrepreneurs.

La polyvalence d'Ibrahim en tant que chercheur, entrepreneur et leader engagé en fait une figure incontournable de l'écosystème entrepreneurial, contribuant de manière significative à la croissance et à la durabilité des entreprises.

Malheureusement, et ce à la lumière de ces développements, Rouba Hamadi nous a fait part de sa décision de quitter Entreprendre ici, effectif immédiatement. Elle a fait le choix de relever de nouveaux défis en lien avec ses aspirations professionnelles. Nous tenons donc encore une fois à la remercier sincèrement d'avoir occupé le poste de directrice générale par intérim au cours des trois derniers mois ainsi que pour ses cinq années de service et ses nombreuses réalisations. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans la suite des choses.

