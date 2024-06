NOUVELLE DESTINATION GOURMANDE À LAVAL : LE ROSSO CIELO

Visuel disponible ici

LAVAL, QC, le 18 juin 2024 /CNW/ - Le Rosso Cielo, un steakhouse italien haut de gamme, niché dans le tout nouvel hôtel Courtyard by Marriott à Laval, qui est connecté à la station de métro Montmorency et situé à deux pas de la Place Bell, ouvre officiellement ses portes.

Le nord et le sud de l'Italie qui se rencontrent

Entrez dans un univers où l'authenticité italienne rencontre l'excellence gastronomique. Sous la direction experte du chef exécutif, David Fuoco, et du chef de cuisine, Thomas Gagliardi, le Rosso Cielo offre une expérience culinaire exceptionnelle, fusionnant les délices du sud et du nord de l'Italie pour créer des saveurs uniques.

Que ce soit pour un déjeuner d'affaires, une soirée entre amis ou simplement pour siroter un verre, le Rosso Cielo est la nouvelle adresse incontournable à Laval. La salle privée du restaurant permet d'organiser et de célébrer des événements en toute intimité. Le bar accueille des mixologues et des sommeliers talentueux prêts à vous faire découvrir les trésors de la viticulture italienne ainsi que des cocktails sophistiqués et originaux.

Le premier skybar de Laval

Le Rosso Cielo est également le tout premier restaurant à offrir une terrasse à ciel ouvert à Laval. Située au 10e étage de l'hôtel, cette terrasse unique en son genre offre une vue panoramique sur Montréal, ajoutant ainsi une touche inoubliable à l'expérience culinaire.

Pour une soirée élégante, pour célébrer des événements spéciaux ou simplement pour vous détendre et apprécier un bon repas, le Rosso Cielo est la nouvelle adresse de choix à Laval.

SOURCE Restaurant Rosso Cielo

Contact médias : Hajar Ouchrif, [email protected]