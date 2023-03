TOKYO, le 23 mars 2023 /CNW/ - Montavista Energy Technologies Corporation (Montavista), société explorant les technologies relatives aux batteries au lithium métallique, a dévoilé une nouvelle gamme de produits haute puissance à énergie spécifique élevée. Lors de récents essais en vol menés par plusieurs développeurs de drones, les drones commerciaux équipés du nouveau produit de la série METARY® P de Montavista ont démontré un temps de vol de 60 à 80 % plus long comparativement à celui d'une batterie aux ions de lithium commerciale.

La prolongation du temps de vol est essentielle pour de nombreuses applications pratiques des drones commerciaux. La série METARY® P offre une solution unique pour de tels scénarios d'application. En adoptant une anode lithium-métal et un électrolyte liquide non inflammable optimisé, les cellules de la série METARY® P fournissent non seulement une énergie spécifique élevée supérieure à 400 Wh/kg capable de supporter un temps de vol ultralong pour un drone commercial, mais aussi une puissance spécifique élevée permettant de le soulever et de le manœuvrer en toute sécurité à grande vitesse.

Montavista est un chef de file dans le développement et la fabrication de batteries au lithium métallique. En 2020, Montavista a lancé la série de batteries au lithium métallique METARY® E, qui fournit une énergie spécifique ultraélevée de plus de 500 Wh/kg avec une puissance spécifique relativement plus faible, adaptée à des applications telles que les avions solaires à haute altitude. La nouvelle série METARY® P offre une solution aux clients à la recherche d'une puissance accrue qui ne sacrifie pas pour autant l'énergie.

« La collaboration avec Montavista nous a permis de trouver un merveilleux produit de batterie comportant à la fois une excellente densité énergétique et une excellente performance. Nous entrevoyons de grandes possibilités pour l'application des nouvelles batteries au lithium métallique dans notre produit, et nous espérons que notre prochain projet de collaboration fera de cette application une réalité. » Commentaires d'une entreprise en démarrage développant un appareil VTOL électrique.

« Diverses applications de drones et d'appareils VTOL électriques présentent d'énormes débouchés commerciaux rendus possibles par nos innovations en matière de batteries au lithium métallique », a déclaré Lisha ZHOU, chef de la direction de Montavista, en ajoutant que les solutions novatrices de l'entreprise sont en tout temps motivées par les besoins des clients.

À propos de Montavista

Montavista est une entreprise en démarrage établie à Hefei, en Chine. Ses activités sont axées sur la recherche et le développement de matériaux et de technologies de fabrication pour les batteries au lithium métallique. Montavista offre des solutions de batteries au lithium métallique et de sources d'énergie à haute densité à des clients du monde entier dans les domaines des véhicules aériens sans pilote, de l'aviation générale électrique et des véhicules électriques.

