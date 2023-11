Nouvelle convention collective pour les travailleuses et les travailleurs de l'information de La Presse

MONTRÉAL, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs de l'information de La Presse (STIP-FNCC-CSN) a signé son nouveau contrat de travail lundi. Le 3 novembre dernier, les membres avaient adopté, dans une proportion de 98,5 %, l'entente de principe survenue entre leur comité de négociation et la direction du quotidien montréalais.

« Nous sommes très heureux de la conclusion de la négociation et de l'appui des membres », a affirmé Janie Gosselin, présidente du STIP-CSN.

Des hausses salariales de 7 % s'appliquent aux employé-es dès la signature de la convention. Les salaires seront bonifiés de 2 % chaque année à partir de 2025, jusqu'à l'échéance de la convention, en 2027.

La majorité des employé-es aura aussi droit à une reclassification salariale variant entre 2,5 et 3,5 %, en fonction d'écarts constatés avec le secteur journalistique. Depuis 2016, les syndiqué-es n'avaient eu droit qu'à une seule augmentation de salaire, de l'ordre de 1 % en 2020.

La question de l'équité s'était retrouvée au cœur des négociations. Le STIP-CSN et La Presse ont conclu une lettre d'entente prévoyant la possibilité pour l'employeur de verser de la rémunération additionnelle en raison de l'expertise ou de la notoriété, selon des critères bien précis. La direction de La Presse s'est engagée à atteindre la zone paritaire dans le versement de ces bonus d'ici le 1er janvier 2024.

« Pour nous, c'était important que l'octroi de rémunération additionnelle soit balisé, transparent, et qu'il prévienne toute forme de discrimination », a souligné Janie Gosselin.

À propos

Le Syndicat des travailleurs de l'information de La Presse-CSN

Représente environ 200 journalistes, chroniqueuses et chroniqueurs, caricaturiste, photographes-vidéastes, pupitreurs et pupitreuses, réviseurs et réviseuses, recherchistes, chefs de division et graphistes. Le syndicat est affilié à la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN), qui regroupe 6 000 membres dans 80 syndicats œuvrant dans les domaines des communications, du journalisme et de la culture. Elle est l'une des huit fédérations de la CSN.

