NOUVELLE CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE QUARTIER CHINOIS DE MONTRÉAL

Le territoire concerné est délimité par les rues Sainte-Élisabeth et De Bleury, l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque. Les modifications visent à désigner la majeure partie du quartier comme secteur de valeur exceptionnelle et à abaisser les hauteurs et les densités autorisées. Il est également proposé d'exiger une étude de potentiel archéologique lors de la réalisation de certains projets.

Le 4 mai, à 19 h, la population est invitée à une séance d'information pendant laquelle les représentants de la Ville présenteront le projet.

Deux semaines plus tard, le 18 mai à 19 h, les citoyens et groupes seront invités à poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur le projet et ses conséquences. Les questions pourront être posées sur place ou par téléphone.

Entre le 19 mai et le 2 juin, sur le site ocpm.qc.ca, la population est invitée à répondre à un questionnaire en ligne portant sur le règlement soumis à la consultation.

La partie de la consultation consacrée à l'audition des opinions des personnes qui désirent s'exprimer sur le projet débutera le 8 juin. Pour s'y inscrire, contacter M. Gilles Vézina au 514 872-8510.

Toutes les séances publiques seront tenues en mode hybride, soit en personne et en virtuel. Ces rencontres se tiendront au Holiday Inn Centreville, au 999, rue Saint-Urbain, Montréal (station de métro Place-d'Armes) et seront diffusées en direct sur le site de l'OCPM et sur Facebook. Elles demeureront disponibles pour visionnement sur le site Web.

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Web de l'OCPM au ocpm.qc.ca/quartier-chinois et peut aussi se trouver à ses bureaux situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414, Montréal.

À propos de l'Office de consultation publique de Montréal

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ses employés et commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les débats en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

