NOUVELLE CONSULTATION - NOUVEAU PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME POUR LACHINE-EST

Le territoire de Lachine-Est fait partie du secteur de planification stratégique Turcot-Lachine-Est désigné par le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal. Il correspond à un secteur industriel en déclin d'environ 60 hectares situé en bordure du canal de Lachine et à proximité du Vieux-Lachine à requalifier à des fins d'activités diversifiées. C'est à la suite d'une première consultation de l'OCPM en 2019 que ce projet de PPU a été élaboré.

Le PPU soumis à la consultation vise la transformation de la friche industrielle que constitue le secteur Lachine-Est en écoquartier. L'hypothèse présentée par le PPU vise la réalisation d'environ 7 400 logements, d'au moins 22 % du secteur en espaces verts et en parcs, d'environ 266 000 m2 d'activités économiques et d'au moins 24 000 m2 d'activités institutionnelles, dont une école primaire et un centre sportif et communautaire.

La documentation qui présente la vision et les orientations d'aménagement visées, ainsi que le calendrier de la consultation sont disponibles sur le site Web de l'OCPM au ocpm.qc.ca/PPU-lachine-est. La démarche de consultation est entièrement hybride, en présentiel ou en ligne il sera possible d'y assister et d'y participer.

La consultation débutera par une séance d'information le 28 mars à 19 h. On y présentera la démarche de la consultation ainsi que le projet de PPU. Vous êtes invités à y assister en présentiel. Cette séance sera aussi diffusée en direct sur notre site Web et sur Facebook, elle restera disponible pour visionnement sur le site de l'OCPM.

La séance de questions et de réponses se tiendra deux semaines plus tard, soit le 12 avril. Il sera possible d'y poser vos questions en personne ou par téléphone. Les représentants de la Ville répondront aux questions de la population lors de cette séance qui sera webdiffusée en direct.

À compter du 13 avril et jusqu'au 5 mai, les gens et les organismes pourront exprimer leur opinion directement sur la page de la consultation en répondant à des questions ouvertes ou en faisant parvenir un texte écrit à la commission. Afin de présenter votre opinion devant la commission, soit en virtuel ou en personne, il faut contacter l'OCPM au plus tard le 5 mai pour vous inscrire. Le 5 mai est également la date limite pour l'envoi des opinions écrites, qu'elles soient présentées ou non devant la commission.

Toutes les rencontres se tiendront en conformité avec les consignes gouvernementales permettant les rassemblements publics et pourraient en tout temps être adaptées aux mesures sanitaires en vigueur.

Les dates importantes de cette consultation sont :

28 mars - séance d'information

12 avril - séance de questions et réponses

13 avril au 5 mai - dépôt des opinions en ligne ou écrites

5 mai - date limite pour l'inscription aux auditions des opinions

10 mai - début des auditions des opinions

Toute l'information sur cette consultation est disponible sur le site Web de l'OCPM et peut aussi être consultée aux bureaux de l'OCPM situés au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ses employés et commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et mènent les débats en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

