NOUVELLE COLLECTION ET SITE WEB TRANSACTIONNEL POUR A2E MTL

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Atelier East-End Mtl (A2E), entreprise spécialisée dans la création de meubles de bois massif et d'acier sur mesure, est heureuse d'annoncer le lancement de sa toute nouvelle collection et de sa nouvelle plateforme transactionnelle.

Pour l'occasion, l'entreprise invite partenaires, clients et médias à un cocktail de lancement le jeudi 29 septembre 2022 dès 18 h. L'équipe vous accueillera dans son showroom temporaire installé exceptionnellement au 3880 rue Saint Catherine E. Des bouchées et breuvages pour accompagner votre visite vous seront offerts.

Venez nombreux découvrir en avant-première cette nouvelle collection de meubles, mettant plus que jamais à l'avant-plan le savoir-faire québécois en matière d'ameublement résidentiel. Les meubles A2E sont conçus à la main à Montréal par des ébénistes talentueux, passionnés de design d'intérieur, et magiciens de la finition. Ces pièces sont uniques, épurées, et conçues pour durer et embellir tous les espaces de vie :

Tables de salon et d'appoint

Table à manger

Chaises et bancs

Étagères et meubles de bar

Fauteuils

Meubles pour audiophiles

À PROPOS D'ATELIER EAST-END MTL

A2E aspire à devenir une référence dans le domaine de la conception et de la fabrication de meubles de style « Mid-Century ». L'entreprise se démarque par la qualité de ses produits mettant en avant le savoir-faire artisanal québécois autour du bois nord-américain.

L'Atelier East-End Mtl (A2E) a été fondé en 2015 par Martin Pelletier, ébéniste de formation et soudeur. Il crée sa première collection de meubles en mariant différentes essences de bois avec l'acier, et développe son réseau de clients au Canada et USA. En 2022, il s'associe à Julien Leclerc, diplômé de l'École Nationale du Meuble et de l'Ébénisterie de Montréal, qui possède une grande expérience dans la restauration de meubles « Mid Century » et scandinaves modernes en plus de concevoir des meubles sur ordinateur. Kevin Larcher fait équipe avec les deux ébénistes pour structurer l'entreprise et favoriser son expansion. Depuis 2021, il contribue à positionner A2E comme référence dans son domaine.

