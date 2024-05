Nouvelle collaboration : Dessine-moi un Voyage et Kikico-Événements unissent leurs forces pour offrir des voyages sur mesure à la découvertes des vignobles en Espagne et au Portugal

MONTRÉAL, le 13 mai 2024 /CNW/ - L'agence de voyage Dessine-moi un Voyage et l'entreprise événementielle Kikico-Événements annoncent une nouvelle collaboration pour offrir des voyages viticoles personnalisés en Espagne et au Portugal dès le mois de juin 2024.

Née d'une passion commune pour le vin et la gastronomie, la sommelière et fondatrice de Kikico-Événements, Kristine Mansuy, et l'experte en voyage et présidente de Dessine-moi un Voyage, Isabelle Eon, unissent leurs forces afin de proposer une offre novatrice spécialisée qui répond à un besoin croissant des voyageurs pour des expériences immersives et authentiques autour de la gastronomie.

"L'intérêt pour ce type d'expérience est en forte augmentation chez les voyageurs, et je veux permettre à nos clients de vivre les mêmes expériences que moi lorsque je visite un vignoble en Espagne, au Portugal, ou ailleurs en Europe : leur permettre d'avoir accès aux petits coins cachés de chaque destination et de découvrir le vrai et l'authentique", mentionne Kristine Mansuy.

L'œnotourisme étant au cœur des voyages taillés sur mesure qu'elles proposent, elles offrent des itinéraires personnalisés de 5 à 10 jours alliant vin, culture et gastronomie. Incluant des visites privées de vignobles, des escapades dans des lieux exclusifs, des activités culinaires avec des chefs et sommeliers privés ainsi que des repas gastronomiques à la découverte d'ingrédients locaux.

Les voyages sont clés en main et incluent le transport, l'hébergement, les activités et les guides locaux sur place, permettant aux voyageurs de vivre une immersion complète. En passant par des hôtels-boutique au charme rural, des rencontres avec des producteurs de vins artisanaux ou une sélection des meilleurs restaurants de la région, du plus authentique aux établissements 5 étoiles, c'est une invitation au slow travel : prendre le temps de découvrir et se laisser guider.

"Pour nous, c'est de créer des expériences uniques, immersives et enrichissantes où chaque client repart avec des souvenirs personnalisés, un petit quelque chose en plus", déclare Isabelle Eon.

Consultez les programmes ici .

Co-fondée en 2005 par Isabelle Eon, Dessine-moi un Voyage est une agence de voyages basée à Montréal et spécialisée dans l'organisation de voyages sur mesure à travers le monde. Cette entreprise pionnière dans le domaine des voyages sur mesure au Québec est née de la collaboration de professionnels du tourisme passionnés par les expériences authentiques et immersives.

Dessine-moi un Voyage propose des expériences personnalisées adaptées aux besoins, aux goûts et aux envies de chaque client. L'écologie étant au cœur de ses valeurs, l'entreprise sélectionne soigneusement ses partenaires, en accord avec les principes du développement durable et du respect des populations locales.

Fondée en 2017 par la sommelière réputée du Québec, Kristine Mansuy, Kikico-Événements se positionne comme une agence événementielle chef de file dans l'organisation d'événements haut de gamme autour du vin et de la gastronomie au Canada.

Spécialisée dans les événements privés et corporatifs, les ateliers de dégustation de vin et les visites exclusives de vignobles à travers le monde, Kikico-Événements offre des services sur mesure adaptés aux besoins spécifiques de chaque client.

L'entreprise a notamment été récompensée en 2021 par le magazine britannique Lux Life dans la catégorie "Tourism&Travel Awards" en tant que meilleur planificateur d'événements et éducateur autour du vin du Québec.

Pour plus d'informations communiquez avec :

Kristine Mansuy, Fondatrice de Kikico-Événements

+1 514 602-8777, [email protected]

Isabelle Eon, Présidente de Dessine-moi un Voyage

+1 514-527-6516, [email protected]

SOURCE Kikico-Événements