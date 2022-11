Nouvelle campagne publicitaire - Les Fêtes arrivent vite. Faites-vous vacciner contre la COVID-19 maintenant pour être protégé à temps.

QUÉBEC, le 16 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la période des Fêtes approche, le gouvernement du Québec dévoile une nouvelle campagne publicitaire ludique visant, à rappeler à la population l'importance de se prévaloir sans tarder d'une dose de vaccin contre la COVID-19 afin d'être bien protégée. Mieux vaut se faire vacciner maintenant pour être protégé adéquatement lors des festivités de fin d'année.

Dès aujourd'hui, la publicité, disponible à l'adresse suivante, sera diffusée à la télévision : https://youtu.be/CYafmy-cz8M

Cette nouvelle offensive publicitaire, qui se poursuivra jusqu'au 18 décembre, prévoit également des placements à la radio, sur le Web et dans les médias écrits. Il s'agit d'une première étape, une seconde phase de la campagne portant davantage sur les mesures sanitaires et bons gestes à adopter est également prévue.

Il est recommandé que toutes les personnes n'ayant pas eu une nouvelle dose de vaccin contre la COVID-19 dans les cinq derniers mois ou qui ont eu la COVID-19 depuis plus de trois mois reçoivent une nouvelle dose afin de réduire les risques graves associés à la maladie. Ainsi, ces personnes pourront être mieux protégées en prévision de la période des fêtes, propice aux rassemblements et aux rencontres et, par conséquent, à la propagation du virus.

La dose de rappel permet au système immunitaire de rétablir un niveau d'anticorps suffisant pour compenser la baisse qui pourrait survenir après quelques mois. Recevoir toutes les doses prévues de vaccin contre la COVID-19 permet également de bénéficier d'une meilleure protection contre les variants.

Lien connexe :

Pour en savoir plus : Québec.ca/vaccinCOVID

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]